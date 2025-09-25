Donație de echipamente frigorifice de 158 de mii de dolari pentru secțiile și cabinetele de transfuzie din R. Moldova

Centrul Național de Transfuzie a Sângelui a beneficiat de o donație de 20 de congelatoare și 20 de frigidere medicale, în valoare de 158 de mii de dolari, anunță joi, 25 septembrie, Ministerul Sănătății.

Potrivit unui comunicat, aceste echipamente frigorifice moderne sunt destinate secțiilor și cabinetelor de transfuzie din întreaga țară și vor contribui esențial la îmbunătățirea proceselor de păstrare și stocare a produselor sangvine, în conformitate cu standardele internaționale de calitate și siguranță.

„Prin această contribuție, va fi consolidată securitatea transfuzională la nivel național, fiind asigurată menținerea proprietăților calitative ale componentelor sangvine, conform protocoalelor clinice în vigoare și necesităților reale ale sistemului de sănătate”, a precizat Ministerul Sănătății.

Conform informațiilor, achiziția a fost realizată în cadrul proiectului „Răspunsul de urgență al OMS la combaterea COVID-19 și a altor boli infecțioase în Ucraina și în țările-gazdă ale refugiaților”, faza III, cu sprijinul financiar al Asia-Europe Foundation (ASEF)

„În cadrul proiectului ASEF, Biroul OMS din R. Moldova sărijină realizarea activităților și politicilor privind reducerea riscului de apariție a focarelor de boli infecțioase și asigurarea accesului la servicii de prevenire și tratament, dar și la informații privind COVID-19, bolile prevenibile prin vaccinare și alte boli infecțioase.”

Centrul Național de Transfuzie a Sângelui și unitățile teritoriale din rețeaua serviciului de sânge gestionează anual aproximativ 80 000 de donări de sânge și componente sangvine. Acestea acoperă necesitățile sistemului de sănătate în acordarea asistenței hemotransfuzionale pentru urgențe medicale, intervenții chirurgicale, boli oncologice și hematologice, femei însărcinate și copii.