Doi tineri documentați anterior pentru trafic de droguri, și-au reluat activitatea. Poliția i-a prins, din nou, cu un polițist sub acoperire care a efectuat achiziții de control

Doi tineri de 20 și 25 de ani, originari din nordul Moldovei și temporar domiciliați în Chișinău, anterior documentați pentru trafic de droguri, și-au reluat activitatea infracțională, „utilizând metode sofisticate de camuflare”, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP). Cei doi au fost arestați pentru 30 de zile.

Potrivit materialelor acumulate, suspecții procurau droguri în cantități angro (1–2 kg) și le distribuiau ulterior altor dealeri prin intermediul persoanelor de încredere. Pentru documentarea și probarea activităților lor, a fost infiltrat un polițist sub acoperire care a efectuat achiziții de control.

Oamenii legii precizează că la sfârșitul lunii octombrie, suspecții au fost reținuți în flagrant în Chișinău în momentul în care încercau să comercializeze un nou lot de marijuana. În urma percheziției automobilului Honda în care se aflau, au fost ridicate pachete ambalate cu droguri, dar și telefonul mobil utilizat la săvârșirea infracțiunii.

Conform IGP, a fost ridicat și mijlocul de transport pentru a fi supus sechestrării. Pe baza demersului procurorului, pe numele suspecților au fost emise mandate de arest pentru 30 de zile. Dacă vinovăția acestora va fi dovedită, riscă pedeapsa cu închisoarea între 7 și 15 ani.