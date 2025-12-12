Doi distribuitori de servicii TV au fost amendați cu 50 000 de lei și 1000 de lei pentru nerespectarea listei „must carry”

Distribuitorul „TV-BOX” SRL, care ia în locațiune rețeaua „StarNet” SRL, a fost amendat cu 50 000 de lei, pentru încălcarea art. 55 din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA), Oferta de servicii media audiovizuale retransmise, anunță Consiliului Audiovizualului (CA).

De asemenea, pentru abateri similare a fost sancționat și distribuitorul „CATV-NET PLUS” SRL, primind o amendă de 1000 de lei.

CA precizează că neconformitățile au constat în nerespectarea de către distribuitori a obligației de a plasa serviciile media audiovizuale „must carry” (n.r. se referă la lista programelor care trebuie să facă parte, obligatoriu, din grila companiilor de televiziune prin cablu) pe primele poziții din lista de preselectare automată a serviciilor de televiziune retransmise prin rețeaua distribuitorului respectiv, oferind prioritate serviciului de televiziune generalist al furnizorului public național de servicii media.

Printr-o decizie a CA din noiembrie, au fost supuși controlului 6 distribuitori de servicii media – „STV IT COMPANY” SRL, „TV-BOX” SRL, „EXCELENTER-COM” SRL, „CATV-NET PLUS” SRL, „MOLDTELECOM” SA și „TV SAT” SRL –, în privința cărora au fost dispuse recent amenzi pentru derogări de la prevederile legale invocate supra.

Astfel, în perioada 26 – 28 noiembrie, angajații CA s-au deplasat la studiourile de retransmisiune ale tuturor distribuitorilor de servicii media menționați pentru examinarea circumstanțelor la fața locului și, ulterior, au efectuat expertiza actelor de constatare întocmite.

În urma verificărilor, s-au depistat:

„TV-BOX” SRL (care ia în locațiune rețeaua „StarNet” SRL) retransmite serviciile media audiovizuale de televiziune „must carry”, oferind prioritate serviciului de televiziune generalist al furnizorului public național de servicii media, însă nu le plasează pe primele poziții din lista de preselectare automată a serviciilor de televiziune retransmise prin rețeaua sa. La începutul lunii noiembrie, acest distribuitor de servicii media a fost penalizat cu încă 20 000 de lei pentru aceeași omisiune.

„CATV-NET PLUS" SRL retransmite serviciile media audiovizuale de televiziune „must carry", însă nu le plasează pe primele poziții din lista de preselectare automată a serviciilor de televiziune retransmise prin rețeaua sa și nu oferă prioritate serviciului de televiziune generalist al furnizorului public național de servicii media.

Prin urmare, în ambele cazuri, au fost incidente prevederile art. 55 alin (10) din CSMA: „distribuitorul de servicii media este obligat să plaseze serviciile media audiovizuale „must carry” pe primele poziții din lista de preselectare automată a serviciilor de televiziune retransmise prin rețeaua distribuitorului respectiv, oferind prioritate serviciului de televiziune generalist al furnizorului public național de servicii media.”

CA a menționat că distribuitorii „STV IT COMPANY” SRL, „EXCELENTER-COM” SRL, „MOLDTELECOM” SA și „MOLDTELECOM” SA nu au înregistrat devieri de la normele stabilite în CSMA.