Doi angajați ai Serviciului Vamal, trimiși pe banca acuzaților pentru abuz de serviciu. Prejudiciul estimat depășește 1,5 milioane de lei

Doi angajați ai Serviciului Vamal, învinuiți de abuz de serviciu în procesul examinării actelor necesare pentru plasarea mijloacelor de transport în regim vamal de import, au fost trimiși în judecată pentru examinare în fond, a trei cauze penale, anunță joi, 29 octombrie, Procuratura Anticorupție (PA).

Potrivit probelor administrate, cei doi învinuiți ar fi abuzat de atribuțiile de serviciu, în interesul unor terțe persoane, la examinarea actelor privind întrunirea condițiilor pentru plasarea mijloacelor de transport în regim vamal de import.

„Mai exact, deși ar fi constatat că nu erau întrunite condițiile legale, inclusiv din cauza neachitării vinietei pentru ultimele 90 de zile de aflare a mijloacelor de transport pe teritoriul R. Moldova sau a introducerii acestora în țară înainte de perioada prevăzută de lege, aceștia ar fi permis vămuirea automobilelor în condiții contrare legii”, a precizat PG.

Astfel, cota accizelor care urma să fie achitată la bugetul de stat ar fi fost diminuată cu 70%, cauzând un prejudiciu estimat la peste 1,5 milioane de lei.

Cele trei cauze penale au fost trimise spre examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Conform legii, dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi învinuiți riscă amendă în mărime de la 67 500 la 117 500 de lei sau închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.