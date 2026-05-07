Doi agenți economici din stânga Nistrului, anchetați pentru o schemă de contrabandă cu medicamente, declarate drept suplimente alimentare, de peste 2 milioane de lei 

Doi agenți economici din regiunea transnistreană, care ar fi specializați în importul și comercializarea produselor farmaceutice, sunt cercetați în două cauze penale pornite pe fapte de contrabandă cu medicamente, a anunțat Serviciul Vamal într-un comunicat de presă.

Acțiunile procesual-penale au fost documentate pe parcursul anilor 2025-2026.

Potrivit materialelor acumulate, operatorii economici au introdus pe teritoriul R. Moldova, în regim vamal de import, produse medicamentoase pentru care legislația prevede obligativitatea deținerii autorizațiilor emise de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Conform schemei infracționale, produsele erau declarate autorității vamale drept suplimente alimentare și produse destinate industriei estetice, însă, de facto, acestea erau medicamente.

Totodată, în perioada aprilie-mai 2026, în urma măsurilor speciale de investigații desfășurate, au fost documentate alte două tentative de introducere în țară a unor loturi de produse medicamentoase, care ar fi fost fabricate în alte state și de alți producători decât cei indicați în declarațiile vamale și în actele prezentate la import.

În cadrul acțiunilor întreprinse de oamenii legii, o parte din mărfurile susceptibile de a fi declarate neautentic a fost ridicată pentru continuarea cercetărilor, iar persoanele vizate au fost citate în calitate de bănuiți.

Valoarea estimativă a mărfurilor declarate neautentic depășește suma de 2 milioane de lei.