Reprezentanții statelor membre UE responsabili de extindere, într-o vizită la Chișinău pentru a evalua progresele R. Moldova

Delegația Grupului de lucru pentru extindere și țările aflate în procesul de negocieri pentru aderare la UE (COELA) a avut joi, 7 mai, o întrevedere cu președinta Maia Sandu, a anunțat Președinția. COELA este grupul alcătuit din reprezentanții statelor membre responsabile de monitorizarea progresului în țările candidate și pregătirea deciziilor în procesul de negocieri.

Potrivit Președinției, vizita se desfășoară sub egida Președinției cipriote a Consiliului UE.

În cadrul întâlnirii, șefa statului a reafirmat angajamentul R. Moldova de a avansa pe calea reformelor și a integrării europene.

Totodată, șefa statului a prezentat progresele în modernizarea țării, „cu accent pe reforma justiției, combaterea corupției și alinierea legislației naționale la standardele europene”.

„Președinta a subliniat, totodată, că R. Moldova își consolidează rolul de partener activ și de încredere al Uniunii Europene în fața amenințărilor la adresa securității regionale, contribuind la stabilitatea și reziliența întregii regiuni”, susține Președinția.

Grupul de lucru COELA constituie principalul forum de coordonare între statele membre ale UE în cadrul Consiliului, în ceea ce privește procesul de extindere și negocierile de aderare.