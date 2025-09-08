Doi agenți de pază au fost trimiși pe banca acuzaților și riscă până la 8 ani de închisoare pentru violență asupra unui tânăr

Două persoane au fost trimite în judecată, fiind acuzate de comiterea acțiunilor de tratament inumane și degradante, anunță luni, 8 septembrie, Procuratura Generală (PG).

Potrivit materialelor cauzei penale, pe 26 august 2024, cei doi, activând în calitate de agenți de pază ai unei companii private de pază, fiind în apropierea unei stații PECO din raionul Ialoveni, au intrat în conflict verbal cu un tânăr de 24 de ani.

„După escaladarea situației, cei doi i-au aplicat victimei mai multe lovituri cu pumnii și picioarele. Ulterior, cu încălcarea actelor normative de referință, au utilizat gaz lacrimogen asupra acestuia, continuând să aplice lovituri, și după imobilizarea tânărului prin aplicarea cătușelor”, a precizat PG.

Învinuiții pledează nevinovați.

Pentru infracțiunea incriminată, potrivit prevederilor Codului penal, cei doi riscă pedeapsă sub formă de închisoare de până la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 10 ani.