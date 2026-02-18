DOC Scandalul Dragalin vs Răducanu: CSP constată existența unei abateri disciplinare în acțiunile fostei șefe a PA, însă dispune sistarea procedurii

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) au constatat miercuri, 18 februarie, existența unei abateri disciplinare în acțiunile fostei șefe a Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, care în mai 2024 a susținut, într-o scrisoare, apărută în mediul online, că „Tatiana Răducanu este apropiată și a executat comenzile lui Platon, Colenco și Șor”. Totuși, Consiliul a dispus sistarea procedurii disciplinare, după ce raporturile de serviciu ale fostei șefe a PA au fost încheiate.

Pe marginea acestui subiect, Ziarul de Gardă a solicitat o reacție din partea Veronicăi Dragalin. O vom publica imediat ce o vom primi.

În cadrul ședinței de astăzi, CSP a examinat contestația depusă de Tatiana Răducanu și avocatul acesteia împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică din 26 februarie 2025, care a menținut decizia Inspecției procurorilor de încetare a procedurii disciplinare inițiate anterior în privința Veronicăi Dragalin.

„În urma examinării materialelor procedurii disciplinare, a argumentelor invocate și a cadrului normativ aplicabil, Consiliul Superior al Procurorilor a adoptat o hotărâre prin care a constatat, în acțiunile persoanei vizate, existența abaterii disciplinare prevăzute de art. 38 lit. e¹) din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură, și anume săvârșirea, în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu, a unor acțiuni sau inacțiuni prin care, cu intenție ori din neglijență gravă, au fost încălcate drepturile și libertățile fundamentale ale unor persoane fizice sau juridice, garantate de Constituția R. Moldova și de tratatele internaționale privind drepturile fundamentale ale omului la care R. Moldova este parte.

Totodată, Consiliul a dispus sistarea procedurii disciplinare, ca urmare a încetării raporturilor de serviciu ale persoanei vizate, anterior adoptării unei hotărâri definitive asupra fondului cauzei disciplinare, conform cadrului legal aplicabil.

Consiliul Superior al Procurorilor își reafirmă angajamentul de a asigura examinarea tuturor procedurilor disciplinare în mod obiectiv, imparțial și în strictă conformitate cu legea, în baza probelor administrate și a garanțiilor procesuale aplicabile”, a spus membrul CSP, Andrei Cebotari, pe Facebook.

„(…) Avem șase voturi „pentru” și trei „împotrivă”. Respectiv, hotărârea se adoptă cu constatarea abaterii disciplinare. Această hotărâre va fi publicată pe pagina web și poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție în 10 zile lucrătoare”, a declarat președintele CSP, Dumitru Obadă, în timpul ședinței.

Scrisoarea în care era menționată Răducanu și explicațiile lui Dragalin

În mai 2024, în spațiul public a apărut o scrisoare adresată judecătorilor, procurorilor și societății civile, prin care fosta șefă a PA, Veronica Dragalin, informa că Tatiana Răducanu „este apropriată și a acționat în interesele lui Veaceslav Platon și lui Aureliu Colenco, actualul avocat principal care reprezintă interesele lui Ilan Șor”. Potrivit scrisorii, „în aprilie, în cadrul unui dosar penal, Procuratura Anticorupție a obținut informație din cadrul unui telefon mobil care, conform conținutului, include și o discuție de sute de mesaje (text messages) între Veaceslav Platon și Aureliu Colenco pe perioada mai multor ani. Pe parcursul discuțiilor, cei doi discută inclusiv despre relația și discuțiile lor cu Tatiana Răducanu”.

Printr-o scrisoare transmisă Comisiei juridice, numiri și imunități, Tatiana Răducanu a menționat că „acuzațiile invocate sunt false și nu corespund realității”. Astfel, a respins acuzațiile: spunea că nu a discutat cu Aureliu Colenco, nu a fost implicată în achiziționarea sediului CSM și „regretă” că procurorii anticorupție nu au contactat-o pentru a oferi explicații. Ulterior, Răducanu a demisionat din funcțiile membră a Comisiilor Pre-Vetting și Vetting.

Tot în 2024, Răducanu a sesizat CSP, pe faptul pretinselor abateri disciplinare comise de către Dragalin. Conform hotărârii Colegiului de disciplină și etică al CSP din 26 februarie 2025, Veronica Dragalin a menționat că, conform Constituției R. Moldova, orice persoană acuzată de o infracțiune este prezumată nevinovată până ce vinovăția sa va fi dovedită în mod legal, subliniind că scrisoarea nu a fost publicată în mediul online de către ea.

Astfel, Dragalin consideră că a acționat „în mod legal și nu a întreprins careva acțiuni care ar putea fi interpretate ca fiind abateri disciplinare” în legătură cu Răducanu.

„La moment, nu există nici o acuzație împotriva cet. Xxxxxx Xxxxxx, așa că nu poate fi încălcat dreptul la prezumția nevinovăției, atâta timp cât dumneaei nu este o persoană acuzată. Scrisoarea respectivă nu a fost publicată pe internet de către ea, din contra, a fost publicată fără acordul acesteia. Așadar, speța în cauză nu se referă la declarații publice din partea procurorului care ar putea încălca prezumția nevinovăției. Plângerea cet. Xxxxxx Xxxxxx se rezultă la dezacordul său cu decizia procurorului de a notifica careva persoane a cărora drepturi fundamentale au fost afectate de circumstanțe relevante.

Ca urmare a unei analize a probelor obținute în cadrul unui dosar penal, Procuratura Anticorupție a acționat imediat să prevină un risc pentru sistemul de justiție și cauzele penale de corupție la nivel înalt aflate în gestiunea Procuraturii Anticorupție. După informarea conducerii țării și președinților Comisiei Pre-Vetting și Comisiei Vetting a Procurorilor, Procuratura Anticorupție a informat și persoanele a cărora drepturi fundamentale au fost afectate de procedura pre-vetting, prin scrisorele din xx.xx.2024, xx.xx.2024 si xx.xx.2024. Astfel, în viziunea procurorului Veronica Dragalin, circumstanțele și faptele constatate în cadrul procesului penal ridică un risc că Xxxxxx Xxxxxx este o persoană afiliată cu Xxxxxx Xxxxxx și Xxxxxx Xxxxxx și care a promovat și va continua să promoveze interesele lor, persoane în privința căruia Procuratura Anticorupție deține zeci de investigații și cauze penale pendinte în judecată, exercitate de mai mult de zece procurori anticorupție (…). În această situație, susține procurorul Veronica Dragalin, a pus pe cântar pe deoparte dreptul fundamental la un proces echitabil al persoanelor evaluate în procedura prevetting, care aveau dreptul să cunoască anumită informație care le-ar permite să-și apere drepturile fundamentale și, pe de altă parte, necesitatea de a menține confidențialitatea procesului penal, selectând să pună mai presus drepturile și libertățile fundamentale ale omului, după cum prevede legea (…)”, se menționează în documentul din februarie 2025.

Detalii despre demisia lui Dragalin

În februarie 2025, Veronica Dragalin a anunțat că și-a depus cererea de demisie din funcție, „cu speranța” că proiectul de lege privind comasarea celor două procuraturi specializate „nu va merge înainte”.

Dragalin a spus că pleacă din această funcție „cu inima grea”, dar a menționat că rămâne „ferm convinsă că Moldova merită un viitor fără corupție, unde instituțiile publice servesc oamenii, nu interesele politice” și că angajamentul său față de această cauză „nu se oprește aici”.

Veronica Dragalin a fost eliberată din funcție pe 5 martie 2025. Ulterior, aceasta a plecat în SUA, acolo unde se află de mai mulți ani familia sa.