Tatiana Răducanu respinge acuzațiile lui Dragalin: spune că nu a discutat cu Aureliu Colenco, nu a fost implicată în achiziționarea sediului CSM și „regretă” că procurorii anticorupție nu au contactat-o pentru a oferi explicații

Fosta judecătoare Tatiana Răducanu, membra Comisiilor Pre-Vetting și Vetting care a renunțat la funcție, a expediat mai multor instituții de presă un mesaj „pentru a înlătura orice speculație legată de demisia” sa din funcțiile de membră a comisiilor de evaluare.

„Pe 15 mai eu am demisionat din Comisia Pre-Vetting și din Comisia de Vetting a procurorilor. Eu nu folosesc rețele sociale și am decis să mă adresez Dumneavoastră în speranța că acest mesaj va fi adus la cunoștința publicului, pentru a înlătura orice speculație legată de demisia mea.

Timp de peste doi ani eu am fost membră Comisiei pre-vetting. În acest răstimp, eu am fost ținta mai multor campanii de denigrare orchestrate din umbră de persoane compromise, care au avut un impact și asupra sănătății mele. Din aceste motive, am acceptat cu ezitare să fac parte din Comisia de vetting a procurorilor. Nu m-am așteptat însă niciodată că voi fi atacată gratuit și în mod public de către conducătorul unei instituții anticorupție.

Circumstanțele la care face referire doamna Dragalin nu au avut loc. Eu nu am avut discuții cu fostul judecător la care ea a făcut referire (Aureliu Colenco, avocatul care reprezintă interesele lui Ilan Șor n.r.). Mai mult chiar, eu am votat pentru ridicarea imunității acestuia, pentru ca el să fie anchetat penal. De asemenea, eu nu am fost implicată în identificarea actualului sediu al Consiliului Superior al Magistraturii și nu cunosc cui efectiv i-a aparținut acel imobil anterior.

Regret că eu nu am fost contactată de procurorii anticorupție pentru a oferi explicații pe marginea aspectelor menționate de doamna Dragalin, cum, de altfel, procurorii procedează în mod obișnuit. Explicațiile mele ar fi confirmat din start netemeinicia oricăror suspiciuni. De asemenea, regret că în ajunul începerii evaluării lor, procurorii anticorupție au lansat un proces penal pe care conform legii nu aveau dreptul să-l lanseze. Sunt totuși deschisă să cooperez pe marginea oricărei anchete inițiate legal pentru clarifica acuzațiile aduse mie.

Am decis să demisionez pentru a-mi păstra demnitatea și statutul de judecător în demisie pe care îl am, pentru a evita degenerarea acestei controverse și pentru a permite Comisia de vetting a procurorilor să se concentreze pe sarcinile sale, în loc să fie atrasă în discuții contraproductive.

Din experiența mea de câteva decenii vă pot spune că vettingul în justiție este o reformă care trebuie să continue. Este cea mai eficientă metoda de a scăpa de persoanele compromise din justiție, iar atacurile virulente din ultimul timp confirmă încă o dată că reforma trebuie dusă până la sfârșit. Vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit și urez organelor implicate în vetting curaj și verticalitate. De Dumneavoastră depinde buna funcționare a justiției și viitorul Republicii Moldova!”, se arată în mesajul expediat de Tatiana Răducanu.