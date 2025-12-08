DOC Executorul judecătoresc „cu nouă vieți”, câștig în prima instanță. George Boțan ar putea primi din bugetul statului peste un MILION de lei în calitate de prejudicii morale și materiale

George Boțan, un controversat executor judecătoresc, rămas în 2023 fără licență, ar putea primi din contul bugetului de stat 1 148 223 de lei după ce a dat în judecată Ministerul Justiției (MJ) și Procuratura Generală (PG), obținând câștig de cauză în prima instanță. Boțan a cerut „repararea prejudiciului material, moral și compensarea cheltuielilor judiciare”. O hotărâre care prevede acest lucru a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău pe 7 octombrie, însă, la două luni distanță, motivarea deciziei încă n-a fost făcută publică.

Între timp, reprezentanții MJ și PG au contestat hotărârea cu apel nemotivat. După recepționarea deciziei motivate, MJ susține că va depune apel motivat „cu contestarea sumelor și argumentelor primei instanțe”.

500 mii de lei – prejudiciu moral, iar peste 600 mii de lei – prejudiciu material

Conform dispozitivului hotărârii consultate de Ziarul de Gardă, magistrata Angela Ciubotaru a admis parțial acțiunea înaintată de George Boțan, dispunând încasarea din contul bugetului de stat în contul executorului judecătoresc rămas fără licență a sumei de 500 mii de lei cu titlu de prejudiciu moral, a sumei de 643 223 de lei în calitate de prejudiciu material și a sumei de 5000 de lei cu titlu de cheltuieli de asistență juridică suportate în prezenta cauză.

Detalii de la Ministerul Justiției

Într-un răspuns la o solicitare de informații a ZdG, reprezentanții Ministerului au precizat că Boțan a cerut „repararea prejudiciului material, moral și compensarea cheltuielilor judiciare” după ce a fost scos de sub urmărire penală în 2021, printr-o ordonanță a procurorei anticorupție, Mirandolina Sușițcaia, din motivul că „fapta nu întrunește elementele unei infracțiuni”.

„În motivarea acțiunii, George Boțan a indicat că la 14 februarie 2014 a fost începută cauza penală pentru comiterea infracțiunii prevăzute la art. 243 alin. (3) lit.(b) din Cod Penal (spălarea banilor în proporţii deosebit de mari).

Pe 16 septembrie 2016, în privința executorului judecătoresc George Boțan a fost pornită urmărirea penală pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 196 alin. (4) din Cod penal (cauzarea de daune materiale prin înşelăciune sau abuz de încredere, cauzarea de daune materiale în proporţii deosebit de mari prin înşelăciune sau abuz de încredere).

Ulterior, cauzele penale meționate mai sus au fost conexate într-o procedură unică. Pe 27 iulie 2021, prin ordonanța procurorului în Procuratura Anticorupție, Mirandolina Sușițcaia, George Boțan a fost scos de sub urmărire penală (…).

Deoarece este emis doar dispozitivul hotărârii, Ministerul Justiţiei a declarat apel (încă nemotivat) la 9 octombrie 2025. Hotărârea motivată a Judecătoriei Chișinău, sediu Centru, din 7 octombrie 2025 încă nu a fost recepționată de Ministerul Justiției, iar după recepționarea hotărârii motivate va fi depus apel motivat cu contestarea sumelor și argumentelor primei instanțe”, subliniază reprezentanții Ministerului pentru ZdG.

Boțan a depus cerere de chemare în judecată împotriva MJ și PG pe 13 septembrie 2023.

Avocat: „Când am să socot necesar, atunci am să vorbesc cu dumnealui”

Vineri, 5 decembrie, am solicitat informații despre litigiu de la Ion Ticu, avocatul lui George Boțan. Apărătorul a spus însă că trebuie mai întâi să discute cu clientul său pentru a decide dacă poate oferi detalii. Câteva ore mai târziu, Ticu ne-a declarat: „Încă nu am vorbit. Când am să socot necesar, atunci am să vorbesc cu dumnealui”.

De la acuzații la pierderea licenței. Controverse în jurul lui George Boțan

George Boțan a obținut licența pentru exercitarea funcției de executor judecătoresc în anul 2010. Un an mai târziu, fiind acuzat de implicare în atacul raider de la Universalbank, Boţan era disponibilizat din sistem printr-un ordin al ministrului Justiţiei de atunci, Oleg Efrim. La scurt timp însă, Boţan a fost restabilit. În 2015, un alt ministru al Justiţiei, Vladimir Grosu, semnează un ordin prin care Boţan este lăsat fără licenţă, fiind acuzat de alte acţiuni ilegale. Și de această dată, judecătorii au suspendat ordinul ministrului, iar executorul şi-a putut continua activitatea.

Pe 20 octombrie 2022, Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești i-a aplicat lui Boțan o sancțiune sub formă de retragere a licenței, în privința acestuia fiind constatate mai multe abateri disciplinare, printre care încălcarea gravă sau sistemică a obligațiilor profesionale stabilite de lege și tergiversarea sistemică sau neglijența gravă în efectuarea lucrărilor legate de procedura de executare. Ulterior, fostul ministru al Justiției, Sergiu Litvinenco, a anunțat pe 19 ianuarie 2023 că a emis ordinele de retragere a licențelor și de încetare a activității executorilor judecătorești George Boțan și Nicolae Pașa. Litvinenco menționa la acea vreme că ordinele aveau la bază deciziile Colegiului disciplinar prin care s-a constatat că cei doi executori „au încălcat în mod grosolan legislația, atribuțiile lor și nu au respectat hotărâri ale instanțelor de judecată”.

Boțan încearcă din nou să-și recupereze licența. El se judecă cu Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești. Litigiul se află pe masa magistraților de la Judecătoria Chișinău, mai multe ședințe de judecată fiind întrerupte sau amânate de-a lungul timpului. Următoarea ședință de judecată este programată pentru sfârșitul lunii noiembrie 2025.

Numele lui Boțan figurează și în două dosare penale aflate pe rolul Judecătoriei Chișinău: pentru abuz de putere sau abuz de serviciu și exces de putere sau depășire a atribuțiilor de serviciu. Ambele cauze se află într-o fază avansată de examinare.

Într-un răspuns la o solicitare de informații a ZdG, reprezentanții Procuraturii Generale (PG) au precizat că alte două cauze penale în care a figurat Boțan au fost clasate – excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu și escrocheria.

Pe 20 septembrie 2016, Boțan, alături de alți doi executori judecătorești și 15 magistrați, a fost reținut. Aceștia erau acuzați de complicitate la spălarea a 20 de miliarde de dolari prin intermediul instanţelor de judecată din R. Moldova. În februarie 2017, Procuratura Anticorupție (PA) anunța că a trimis în instanță 16 învinuiți, cu excepția lui George Boțan. Pe 4 noiembrie 2025, Ana Postolachi, purtătoarea de cuvânt a PA, a declarat pentru ZdG că fostul executor judecătoresc a fost scos de sub urmărire penală în iulie 2021.

În anul 2019, ZdG a scris în cadrul unei anchete despre cum două familii au rămas fără imobilele din centrul Chișinăului după ce acestea au fost vândute prin licitații în scopul rambursării unor datorii. Casele au fost înstrăinate la prețuri de câteva ori mai mici decât cele de piață, în ambele cazuri fiind vorba despre aceeași companie de evaluare – „Gofma-Consulting” SRL. În cele două cazuri erau și câteva nume comune, cum ar fi cel al fostului executor judecătoresc George Boțan, oficiul căruia se afla la câțiva pași de imobilele înstrăinate, sau cel al cumnatului acestuia, Gheorghe Rață, care a devenit proprietarul uneia dintre case.

Acuzat de moartea unui om de afaceri

Pe 21 noiembrie 2025, ZdG a publicat o anchetă despre decesul unui antreprenor din capitală.Iurie Gundiuc, fondatorul companiilor „Neocasa” și „Hollman Construct” SRL, care au construit mai multe blocuri locative în Chișinău, s-a stins din viață pe patul de spital la 27 noiembrie 2023, la câteva zile după ce a căzut pe asfalt după o altercație cu George Boțan, un controversat executor judecătoresc, rămas între timp fără licență. Un video filmat de o cameră de supraveghere din apropiere, analizat de ZdG, arată momentul incidentului care a dus la decesul lui Iurie Gundiuc.

Dosarul penal deschis se află de aproape doi ani pe masa procurorilor, iar fostul executor judecătoresc, deși are statut de învinuit, într-o discuție cu ZdG, a precizat că „nu mă simt vinovat de moartea domnului Gundiuc”.



Conversațiile dintre omul de afaceri și executorul judecătoresc fără licență arată o relație tensionată între cei doi, dezvoltată pe parcursul mai multor ani. „M-aș bucura să dispari de tot, ești ca o râie”; „Mizeria din tine n-o mai scoți, dar eu accept să-ți bat *** în orice formă, doar să fie curată și să nu-ți pută gura” – așa arată câteva dintre mesajele atribuite lui Boțan într-o discuție cu Gundiuc, înainte de decesul acestuia. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unui alt executor judecătoresc în cadrul unor dosare de executare și litigii în care au fost puse în joc milioane de lei, după ce firmele lui Gundiuc au ajuns să acumuleze mai multe datorii.