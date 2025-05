DOC Donația de 350 de mii de euro de la cumătrie, indicată în declarația de avere a unui consilier socialist: „Nu eu am completat-o”

350 de mii de euro donații la cumetrie, circa 677 de mii de lei sub formă de salariu și îndemnizații și 95 de mii de lei obținuți din înstrăinarea unui bun, acestea sunt veniturile pentru anul 2024, declarate de consilierul socialist din Consiliul Municipal Chișinău, Vlad Melnic.

Contactat de ZdG, Vlad Melnic spune că suma inclusă în declarația de avere și interese personale pentru 2024 nu corespunde realității: „350 de mii de euro cred că-i prea multă sumă”.

Ca capitolul proprietăți, Vlad Melnic nu declară nimic. Acesta are drept de abitație într-un apartament de 62 de metri pătrați.

Melnic mai indică în declarația de avere și interese persoanle pentru anul 2024 și un împrumut de 20 de mii de euro pe care l-a contractat în 2019 de la Melnic Dumitru și pe care s-a obligat să-l întoarcă până în acest an.

V.Melnic: 350 de mii de euro cred că-i prea multă sumă.

ZdG: Atât ați declarat dumneavoastră la ANI.

V.Melnic: 350 de mii?

ZdG: 350 de mii de mii de euro.

V.Melnic: Cred că e o greșeală tehnică, încă bine că m-ați informat. Nu am eu așa bani, de unde?

ZdG: Și atunci câți bani ați obținut?

V. Melnic: Acuș mă uit ce scrie.

ZdG: Păi dumneavoastră cred că trebuie să știți câți bani ați obținut, nu?

V. Melnic: Doamnă reporter, ce-mi plac mie întrebările… eu numai asta am în cap. Mă informez și voi corecta declarația, că nu eu am completat-o. Am pe cineva care m-a ajutat pe mine s-o înregistrez, asta-i tot.

Declarație_Vlad Melnic by Ziarul de Gardă

Vlad Melnic este consilier socialist în Consiliul Municipal Chișinău din noiembrie 2023.

Anterior, în iulie 2019, Vlad Melnic a fost angajat în funcția de pretor în cadrul Preturii sectorului Rîșcani, însă a fost demis la 11 septembrie 2023, de primarul Ion Ceban, fără să fi fost făcut un anunț prealabil în acest sens. Melnic lăsa de înțeles atunci că a fost demis pe criterii politice.

„Fără o discuție elementară și respectuoasă cu mine, ceea ce cel puțin eu am meritat și ceea ce este corect față de echipă și popor. Fără a spune simplele cuvinte ‘mulțumesc pentru munca depusă’. Asta, desigur, necesită înțelepciune și demnitate. O astfel de manieră este inacceptabilă. A fost numit un nou pretor al sectorului Rîșcani al capitalei Voi anunța mai tîrziu alte măsuri legale și de altă natură. Dar îmi dau seama că am luat decizia corectă de a nu scrie cerere pentru MAN. La urma urmei, aceasta este ceea ce mi s-a cerut în ultimele șase luni. Aprecierea și evaluarea ar trebui să fie pentru dedicație și muncă, nu pentru un bilet de partid”, a scris Melnic, pe pagina sa de socializare.

Ulterior, primarul Ion Ceban a menționat că demiterea lui Melnic ar fi fost cauzată de faptul că fostul pretor nu-și exercita atribuțiile.