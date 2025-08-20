Directorul APP și 13 secretari de stat – suspendați din funcție pentru o lună. Majoritatea sunt pe lista PAS pentru funcția de deputat

Astăzi, 20 august, în cadrul ședinței Guvernului au fost suspendate mandatele a 14 funcționari publici, dintre care se numără directorul Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhari și 13 secretari de stat ai Guvernului, șefi sau adjuncți ai oficiilor teritoriale din subordinea Cancelariei de Stat.

A fost suspendate rapoartele de serviciu ale lui Sergiu Gherciu, în funcția de secretar general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare din data 26 august până pe 28 septembrie, în legătură cu înregistrarea acestuia în calitate reprezentant al formațiunii PAS la Comisia Electorală Centrală. Ceilalți secretari de stat sunt pe lista de candidați ai PAS la funcția de deputat.

Astfel, printre secretarii de stat suspendați din funcție în perioada 29 august – 28 septembrie, în urma înregistrării acestora în calitate de candidat la funcția de deputat se numără: secretarul general al Guvernului, Artur Mija, secretara de stat a Guvernului, Ana Calinici, șef al oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, Vladimir Rusu, șeful oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, Ion Ciumac, șeful oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat, Victor Mătrăgună, șefa oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, Tatiana Rotari, șefa adjunctă a oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, Elena Covaliuc, șef adjunct al oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, Simion Pădurean, șef adjunct al oficiului teritorial Edineț al Cancelariei de Stat, Alexandru Bordeinîi, șef șef adjunct al oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, Nicolai Drumea, secretar de stat al Ministerului Mediului, Gheorghe Hajder, secretara generală a Guvernului, Tatiana Cucuietu.

Toți au fost incluși pe lista de candidați PAS.

CEC a admis cererea de înregistrare a candidaților la funcția de deputat din partea PAS, condus de Igor Grosu. Decizia a fost luată unanim în ședința de pe 27 iulie.

CEC a admis cererea PAS după ce Dinu Plîngău și Stela Macari au prezentat actele doveditoare că nu mai fac parte din structurile formațiunii Platforma DA. Cei doi ex-membri ai Platformei DA vor fi pe locurile 42 și 47 din lista PAS.

Totodată, CEC a înregistrat simbolurile electorale electorale ale PAS și sloganul „UE 2028”. Totodată, CEC a confirmat candidatura lui Sergiu Gherciu în calitate reprezentant al formațiunii la CEC. De asemenea, Daniel Rotaru va fi responsabil de finanțele PAS pe durata campaniei.

Pe lista PAS se numără prim-ministrul Dorin Recean, vicepreședinta actualului Parlament Doina German, sportiva Anastasia Nichita, ministrul educației Dan Periciun.