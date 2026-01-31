Principală  —  Ştiri  —  Social   —   Din cauza întreruperilor masive a…

Din cauza întreruperilor masive a curentului electric, semafoarele nu funcționează. Poliția vine cu atenționări

Poliția Națională informează că, din cauza întreruperilor masive a curentului electric- semafoarele nu funcționează, fapt ce îngreuneazǎ circulația rutieră și sporeşte riscul producerii accidentelor.

„În acest context, polițiştii sunt prezenți în intersecțiile aglomerate, pentru a fluidiza traficul și a preveni evenimentele rutiere”, anunță Poliția.

Şoferii sunt îndemnați:

  • să circule cu viteză redusă, adaptată condițiilor din trafic;
  • să respecte solicitǎrile polițiştilor;
  • în intersecțiile unde aceștia nu vor fi prezenți- să se ghideze strict de indicatoarele rutiere și regulile de prioritate;
  • să acorde prioritate pietonilor și vehiculelor cu regim prioritar de circulație.

Pană de curent în mai multe zone din țară: „Din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina, a căzut tensiunea pe linia Isaccea-Vulcăneşti-MGRES” – Ziarul de Gardă

