Din cauza întreruperilor masive a curentului electric, semafoarele nu funcționează. Poliția vine cu atenționări
Poliția Națională informează că, din cauza întreruperilor masive a curentului electric- semafoarele nu funcționează, fapt ce îngreuneazǎ circulația rutieră și sporeşte riscul producerii accidentelor.
„În acest context, polițiştii sunt prezenți în intersecțiile aglomerate, pentru a fluidiza traficul și a preveni evenimentele rutiere”, anunță Poliția.
Şoferii sunt îndemnați:
- să circule cu viteză redusă, adaptată condițiilor din trafic;
- să respecte solicitǎrile polițiştilor;
- în intersecțiile unde aceștia nu vor fi prezenți- să se ghideze strict de indicatoarele rutiere și regulile de prioritate;
- să acorde prioritate pietonilor și vehiculelor cu regim prioritar de circulație.
