Diana Șoșoacă, citată în calitate de suspect la Parchetul General: este acuzată de propagandă legionară, cultul criminalilor de război și alte infracțiuni cu violență

Diana Șoșoacă, șefa pro-rusă a partidului extremist SOS, a fost citată, marți, 16 septembrie, la Parchetul General, în calitate de suspect, conform unei citații pe care europarlamentara a arătat-o într-un video, pe Facebook, vineri seară, 19 septembrie. Surse judiciare au confirmat pentru G4Media autenticitatea documentului.

Șoșoacă este acuzată de propagandă legionară, cultul criminalilor de război și alte infracțiuni cu violență, scrie G4media.

Diana Șoșoacă este autorea unui lung șir de episoade cu violență fizică sau verbală, antisemitism, cult al lui Corneliu Zelea Codreanu, fondatorul mișcării criminale legionare din perioada interbelică, și al criminalului de război Ion Antonescu.

Șoșoacă, care este europarlamentar din 2024, a fost inclusiv dată afară cu forța din ședința unei ședințe a Plenului Parlamentului European, după ce a venit cu o icoană, o botniță și un sac de gunoi și a vociferat în timpul ședinței.

În luna februarie a acestui an, Șoșoacă a transmis într-un live pe contul său de Facebook, că Nicolae Ceaușescu, Corneliu Zelea Codreanu și mareșalul Antonescu a fost niște “eroi naționali”.

ёArestați-mă mă, fac ceva pe voi. Și apropos mai faceți-mi azi un dosar. Nicolae Ceaușescu, erou național. Corneliu Zelea Codreanu, erou național. Mareșalul Antonescu, erou național”, a spus ea, după ce în presă au apărut informații că Parchetul General a deschis o anchetă după ce Diana Şoşoacă, a dat buzna la Curtea Constituţională, unde s-a certat cu angajaţii instituţiei şi cu un judecător.

Mai mult, în timpul campaniei electorale prezidențiale din 2024, fanii pro-rusului Călin Georgescu, candidat ajuns în turul doi al primului scrutin prezidențial, au distribuit în social media liste cu jurnaliști “sorosiști”, împreună cu mesaje instigatoare la ură și violențe. Șoșoacă a transmis atunci: “Siberia vă mănâncă!”.

Serviciul de Securitate de la Kiev a anunțat în seara zilei de luni, 17 martie, că i-a interzis accesul în Ucraina pe o perioadă de trei ani „șefei partidului pro-rus SOS România, Diana Iovanovici-Șoșoacă, care susține războiul Rusiei împotriva Ucrainei”.

Potrivit serviciului de informații ucrainean, politiciana „îi scrie scrisori lui Putin în care laudă invazia totală a Rusiei și cere cucerirea țării”.