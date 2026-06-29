Cinci persoane au murit într-un atac armat în nordul Germaniei. Două persoane, inclusiv presupusul atacator, au fost reținute

Cinci persoane au fost împușcate mortal luni, 29 iunie, într-un oraș din nordul Germaniei, iar poliția a anunțat că a reținut două persoane, inclusiv pe presupusul atacator, scrie agenția britanică de știri Reuters.

Motivul incidentului din Stade, localitate situată în apropierea orașului portuar Hamburg, nu a fost clar imediat, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

Rolul celei de-a doua persoane aflate în custodie rămâne neclar, a declarat un al doilea purtător de cuvânt al poliției pentru Reuters, adăugând că nu mai există alți suspecți în libertate.

Nu este clar câte persoane au fost rănite, a mai spus acesta, adăugând că cinci persoane au murit.

Poliția precizează că incidentul a avut loc la un centru de asistență socială pentru tineret din Stade, un oraș cu aproape 50 000 de locuitori situat la vest de Hamburg. După incident, poliția i-a avertizat pe locuitori să evite zona.

Consilierul local Carsten Brokelmann a declarat că municipalitatea administrează o creșă și o școală primară în imediata vecinătate a locului în care a avut loc atacul armat, notează CNN.

„Suntem ușurați că personalul nostru și copiii din creșă și de la școala primară sunt în siguranță și aș dori să le mulțumesc polițiștilor pentru intervenția lor în această situație haotică. În același timp, transmitem cele mai profunde condoleanțe victimelor acestui act teribil și familiilor acestora”, a spus Brokelmann.

Atacurile armate sunt relativ rare în Germania, mai ales în comparație cu Statele Unite, însă țara s-a confruntat în trecut cu o serie de cazuri intens mediatizate.

În 2023, un atacator din Hamburg a împușcat mortal șase persoane înainte de a se sinucide. În 2016, un tânăr de 18 ani, cu cetățenie germană și iraniană, a ucis cel puțin nouă persoane în München.