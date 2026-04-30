Deținuții, încurajați să muncească: Parlamentul propune subvenții pentru angajatori și noi reguli de remunerare

Cadrul legal privind angajarea persoanelor condamnate va fi modernizat, după ce Parlamentul a aprobat în primă lectură un proiect ce prevede subvenții pentru angajatori, facilitarea muncii în afara penitenciarelor și includerea activității în stagiul de cotizare, autoritățile urmărind creșterea ratei de ocupare a deținuților până la 40% în următorii ani.

Inițiativa legislativă votată în prima lectură prevede instituirea temeiului legal pentru subvenționarea agenților economici care creează locuri de muncă și angajează persoane condamnate, în scopul încurajării participării mediului privat.

Proiectul clarifică dreptul la remunerare: salariul pentru munca prestată va fi cuprins între 20% și 50% din salariul minim pe țară, în funcție de complexitatea activității. „În cazul contractelor directe cu instituții publice sau private, remunerația poate depăși acest plafon, dacă părțile convin astfel.”

De asemenea, va fi facilitată munca deținuților în afara penitenciarelor, sub supraveghere electronică, ceea ce va reduce necesarul de personal de pază. Activitățile de angajare a deținuților și a persoanelor eliberate vor fi încadrate în sfera antreprenoriatului social.

„Pentru a stimula munca remunerată, proiectul reglementează administrarea contului de peculiu, inclusiv limitarea alimentării acestuia din exterior, pentru a preveni dependența nejustificată, transferurile suspecte și pentru a asigura economii destinate perioadei post-eliberare”, a precizat Legislativul.

Totodată, perioada de muncă a deținuților va fi inclusă în stagiul de cotizare, prin reținerea contribuțiilor de asigurări sociale și transferul acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Proiectul mai stabilește cadrul necesar pentru dezvoltarea activităților economice în sistemul penitenciar, prin înființarea de ateliere, comercializarea bunurilor produse şi organizarea învățământului dual.

Proiectul a fost elaborat pentru a crește nivelul de implicare în muncă al persoanelor private de libertate.

În prezent, circa 18% dintre deținuți muncesc, dintre care aproximativ 10% prestează activități de deservire gospodărească în penitenciare, finanțate din bugetul de stat, iar doar 8% sunt angajați în activități remunerate pe bază de contracte cu instituții publice sau private.

Scopul acestuia este încadrarea în muncă a cel puțin 25% dintre deținuți până la sfârșitul anului 2027 și, respectiv, a cel puțin 40% până la sfârșitul anului 2030.