Deputații urmează examineze în Parlament proiectele bugetului de stat, asigurărilor sociale și fondurilor asigurării de asistență medicală. Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi

Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare care se vor desfășura în perioada 12-19 decembrie 2025. Deputații vor examina în prima lectură proiectele legii bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat și al fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026.

De asemenea, vor fi examinate proiectele de lege privind acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii din diaspora care revin în Republica Moldova, se arată în comunicatul de presă emis de Parlament.

Alte inițiative legislative care vor fi aprobate în prima lectură vizează optimizarea procedurilor pentru eliberarea actelor permisive, ajustarea cadrului normativ în domeniul protecției secretelor comerciale, precum și modificarea unor acte normative care vizează domeniul fiscal.

Conform comunicatului de presă, la următoarele ședințe plenare, deputații vor adopta, în lectura a doua, proiectele de lege referitoare la organizarea și desfășurarea evenimentelor publice, activitatea de voluntariat, controlul de stat în domeniul relațiilor de muncă, al securității și sănătății în muncă, utilizarea, conservarea și protecția solurilor, precum și instituirea pașaportului european pentru armele de foc.

La fel, legislativul urmează să ratifice Acordul dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea la Programul „Europa Creativă”, destinat sectoarelor culturale și creative. De asemenea, vor fi examinate proiectele de lege privind aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind transportul pe mare al pasagerilor și al bagajelor lor, aderarea la Convenția internațională privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime, precum și aderarea la cel de-al doilea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat.

Totodată, pe ordinea de zi se regăsesc și proiectele de lege privind denunțarea a trei acorduri cu CSI. Ședința plenară de vineri, 12 decembrie, va începe la ora 10:00.