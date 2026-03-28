Deficit sau consum acoperit integral de energie electrică? Energocom anunță situația energiei pentru 28 martie

Consumul de energie electrică pentru ziua de sâmbătă, 28 martie, pe malul drept al râului Nistru este acoperit integral, anunță compania de stat „Energocom” printr-un comunicat.

Reprezentanții companiei precizează că pentru această zi au achiziționat un total de 11 194 MWh, din care aproximativ 46% provine din surse locale (CET-uri și SER), peste 26% sunt asigurate prin contracte bilaterale de import, iar restul de 28% a fost procurat prin platforme de tranzacționare a energiei din România și Ucraina, prin licitații IntraDay (contracte cu livrare pe parcursul zilei) și de pe Piața pentru ziua următoare, folosind mecanismul de realocare a capacității transfrontaliere.

„Reamintim că situația rămâne una instabilă, iar limitările tehnice la nivelul capacităților de import persistă. Astfel, nu uitați să folosiți rațional energia în orele de vârf 06:00-09:00 și 17:00-23:00, pentru a avea atât facturi mai mici şi a nu fi nevoie de activarea contractelor de avarie, mult mai scumpe, dar și pentru a asigura echilibrul sistemului electroenergetic.

Fiecare dintre noi poate contribui la stabilitatea sistemului energetic folosind energia responsabil, evitând funcționarea simultană a aparatelor mari și încărcând telefoanele și dispozitivele necesare în afara orelor de consum maxim, dimineața și seara”, se spune în comunicat.

Stare de urgență în sectorul energetic

Parlamentul a adoptat proiectul de hotărâre privind instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 25 martie 2026. Documentul a fost votat de 72 de deputați.

Instituirea stării de urgență a fost propusă de Guvern, după ce principala linie electrică de alimentare a R. Moldova – linia Vulcăneşti – Isaccea – a fost deconectată în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina, conform unui comunicat al Parlamentului. Deși consumatorii sunt asigurați cu energie electrică din surse interne și din importuri pe rute alternative, inclusiv prin cele patru linii electrice de interconexiune de 110 kV cu România, situația este critică, susțin autoritățile.

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat în plenul Parlamentului că instituirea stării de urgență va permite autorităților să acționeze rapid și să intervină cu măsurile necesare pentru protejarea securității energetice a țării și a cetățenilor.