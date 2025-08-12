Declarație UE: „Calea către pace nu poate fi decisă fără Ucraina”

Liderii Uniunii Europene au semnat o declarație cu privire la eventualele negocieri pentru pace în Ucraina. Conform acesteia, poporul ucrainean trebuie să aibă libertatea de a decide asupra viitorului său, UE reiterând astfel faptul că Ucraina trebuie să fie prezentă la masa de discuții.

Lderii Uniunii Europene au menționat că salută eforturile președintelui Trump de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de a realiza o pace și o securitate juste și durabile pentru Ucraina, însă au subliniat „dreptul inerent al Ucrainei de a-și alege propriul destin”.

„Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina. Negocierile semnificative pot avea loc numai în contextul unui armistițiu sau al reducerii ostilităților”, se arată în declarația publicată pe 12 august.

Potrivit țărilor semnatare, o pace justă și durabilă, care să aducă stabilitate și securitate, trebuie să respecte dreptul internațional, inclusiv principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și faptul că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță.

Conform declarației, războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei are implicații mai largi pentru securitatea europeană și internațională.

„Împărtășim convingerea că o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei.

(…) Uniunea Europeană, în coordonare cu SUA și alți parteneri care împărtășesc aceeași viziune, va continua să acorde sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic Ucrainei, întrucât aceasta își exercită dreptul inerent la autoapărare. De asemenea, va continua să mențină și să impună măsuri restrictive împotriva Federației Ruse”, se subliniază în declarație.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina.

Trump a afirmat că Rusia și Ucraina erau aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului ce durează de trei ani și jumătate, posibil implicând ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat însă, sâmbătă, 9 august, că Ucraina nu își poate încălca Constituția în probleme teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu își vor dărui pământul ocupanților”.

Potrivit presei americane, Rusia ar fi propus să oprească ofensiva de-a lungul actualei linii a frontului în provinciile Zaporijjea și Herson, situate în sud-estul și sudul Ucrainei, și să-și retragă trupele din provinciile Dnipropetrovsk (centru), Sumî (nord) și Harkov (nord-est), dar numai în schimbul controlului deplin asupra regiunii Donbas, respectiv asupra provinciilor Donețk și Luhansk din estul Ucrainei. Provincia Luhansk este singura pe care armata rusă a reușit să o ocupe aproape integral, în timp ce o parte din Donețk se află în continuare sub control ucrainean. Se subînțelege din această propunere și menținerea controlului rusesc asupra peninsulei Crimeea.

Președintele ucrainean a respins orice cedare de teritorii către Rusia și orice înțelegere încheiată în lipsa lui. După ce Zelenski a cerut ajutorul susținătorilor săi europeni, liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au emis sâmbătă un comunicat comun în care salută eforturile lui Trump de a încerca să pună capăt războiului în Ucraina, dar au cerut menținerea presiunii asupra Rusiei, un armistițiu imediat sau cel puțin reducerea ostilităților, includerea obligatorie a Ucrainei în discuții, negocieri al căror punct de plecare să fie actuala linie a frontului, iar un viitor acord de pace să cuprindă garanții de securitate pentru Ucraina.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat duminică, 10 august, într-un mesaj transmis presei, că orice acord între SUA și Rusia privind încheierea războiului din Ucraina trebuie să implice atât această țară, cât și Uniunea Europeană. Ea a anunțat, totodată, convocarea pentru luni a unei reuniuni extraordinare a miniștrilor europeni de externe, menită să stabilească pașii următori înaintea summitului programat vineri, în Alaska, între președinții rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, relatează Reuters.

