Uciderea unei femei de către un militar la Irkutsk a devenit cel puțin a doua crimă de acest bărbat comisă de militari ruși reveniți de pe front de la începutul lunii ianuarie, arată o analiză a portalului de știri Agenția din Rusia. De la începutul anului 2025, cel puțin 11 femei au fost deja ucise de militari. Încă cel puțin două femei și o fetiță mică au murit în mâinile militarilor ruși în circumstanțe similare, în localități aflate în apropierea frontului.

Uciderea din Irkutsk a avut loc în noaptea de marți, 27 ianuarie, spre miercuri, 28 ianuarie. Participantul la război își „teroriza” soția, iar aceasta a găsit adăpost într-o fundație locală. Ulterior, bărbatul a luat o altă beneficiară a fundației ostatică și a strangulat-o.

Al doilea omor al unei femei de către un militar în anul 2026 a avut loc pe 4 ianuarie, în Crimeea: o studentă de 17 ani a făcut cunoștință pe internet cu un bărbat și a mers cu el la o întâlnire. După șase zile, ea a fost găsită ucisă. În acest caz a fost reținut militarul prin contract Dmitri Popov, scria Astra. Între cei doi a izbucnit un conflict, după care bărbatul a strangulat-o și a încercat să-i incendieze corpul.

Sursa: agents.media

Pe 23 septembrie, în Buriatia, participantul la război Stanislav Garmaev, suspectându-și soția de infidelitate, a lovit-o de două ori în cap cu o sticlă de vodcă. Sticla s-a spart, iar el a continuat să o lovească cu cioburile. Cadavrul a fost găsit după două zile. Instanța l-a condamnat pe bărbat la 9 ani de colonie penitenciară.

Pe 6 august, la Celiabinsk, a fost găsit corpul unei femei. Sub suspiciunea de omor a fost reținut soțul ei, Serghei Moskalenko, plecat la război în primăvara anului 2025. Înainte de serviciul militar, acesta fusese deja condamnat pentru omor. Cuplul avea un copil comun.

La începutul lunii iunie, în Bașkortostan, un participant la război, Denis Husainov, în vârstă de 20 de ani, și-a ucis bunica de 64 de ani și bunicul de 75 de ani.

Pe 16 aprilie, în regiunea Nijni Novgorod, fostul mercenar al „Grupului Wagner”, Denis Kazakov, și-a ucis partenera, lovind-o de 14 ori în cap cu un taburet. Motivul a fost faptul că femeia l-a trezit în timp ce dormea după ce consumase metadonă. El a fost condamnat la 8 ani de colonie.

Pe 4 aprilie, în Buriatia, Serghei Koriotov, revenit de pe front, după o ceartă cu concubina sa, a stropit-o cu un amestec de benzină și ulei și i-a dat foc. Femeia a murit din cauza arsurilor. În august, instanța l-a condamnat la 16 ani de colonie, iar în septembrie el a plecat din nou la război, unde a murit pe 18 decembrie.

În noaptea de 4 spre 5 martie, în regiunea Tiumen, Alexei Marchukov, venit în concediu de pe front, și și-a ucis soția. Crima a avut loc în prima lor noapte de căsnicie: potrivit Comitetului de Investigații, între ei a izbucnit un conflict pe fond de gelozie. Militarul și-a înjunghiat soția în inimă. Instanța l-a condamnat la 12 ani și jumătate de colonie, iar acesta a declarat că ar dori să se întoarcă pe front.

În februarie, Wilhelm (numele de familie necunoscut), plecat de pe front din colonie penitenciară și care părăsise unitatea fără permisiune, a violat o femeie, iar în martie a bătut până la moarte o altă femeie. Nu se știe exact unde s-au produs faptele: cazul a fost examinat de instanța din Nalchik, unde a fost transferat de Tribunalul Militar al Garnizoanei Donețk. Bărbatul a fost condamnat la 21 de ani de colonie.

Pe 24 februarie, într-un apartament din Sankt Petersburg, a fost găsit corpul unei femei cu dizabilități, cu urme de mușcături, bătăi și violență sexuală. Ucigașul a furat, de asemenea, din apartamentul vecinei victimei un telefon și bijuterii. În acest caz a fost reținut participantul la război Andrei Usaciov. El a luptat în cadrul „Redut”, unde ajunsese după ce fusese grațiat pentru un omor. De pe front a dezertat.

Pe 14 ianuarie, Maxim Nacinov, revenit de pe front în concediu, a înjunghiat-o în inimă pe vecina sa într-un sat din regiunea Tiumen. În acel moment, în casă se aflau cei doi copii ai victimei. Instanța l-a condamnat la 12 ani de colonie, iar el și-a exprimat dorința de a se întoarce pe front.

Ucideri în zona de luptă

În aprilie, în regiunea Kursk, militarul Dmitri Stenkin, condamnat anterior inclusiv pentru viol, a pătruns într-o casă din satul Girii, recucerit de la Forțele Armate ale Ucrainei. El a încercat să violeze o femeie de 41 de ani, dar, confruntându-se cu rezistență, a împușcat-o și l-a rănit pe soțul acesteia. Ulterior, a răpit doi copii. A fost condamnat la detenție pe viață.

În septembrie, lângă Donețk, Alexei Ciumacenko, care părăsise unitatea fără permisiune, a violat și a ucis o fetiță de 9 ani.

În iunie, în Kremenaia ocupată, militarul Aleksandr Zaharov a fost acuzat de uciderea unei pensionare de 92 de ani.