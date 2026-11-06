De ce unele blocuri din Chișinău nu au încălzire și cine trebuie să intervină?

În contextul sesizărilor primite de la locatarii unor blocuri din mun. Chișinău, privind întârzierea conectării la sistemul centralizat de încălzire, Agenția Națională pentru Reglementare în energetică (ANRE) vine cu precizări.

Instituția atrage atenția că, începând cu 1 noiembrie, lipsa mecanismului de repartizare a consumului de energie termică nu mai constituie, prin ea însăși, un motiv pentru amânarea conectării blocurilor la sistemul centralizat de încălzire.

Potrivit Regulamentului cu privire la prestarea și achitarea serviciilor comunale și necomunale, administratorii blocurilor și celelalte persoane responsabile au obligația de a prezenta mecanismul de repartizare a consumului de energie termică până la 1 octombrie.

În cazul în care acest mecanism nu a fost prezentat, legislația prevede că începând cu 1 noiembrie, blocul se conectează la sistemul centralizat.

Cine este responsabil de conectarea blocului la încălzire?

Administratorul blocului reprezintă interesele consumatorilor în raporturile contractuale privind furnizarea energiei termice, în condițiile legislației aplicabile. Acesta are responsabilități privind administrarea instalațiilor comune și îndeplinirea obligațiilor ce țin de pregătirea blocului pentru sezonul de încălzire.

Furnizorul de energie termică, S.A. „Termoelectrica”, este responsabil de furnizarea energiei termice până la punctul de delimitare dintre rețeaua publică și instalațiile blocului, cu respectarea cerințelor de calitate și continuitate prevăzute de legislație și de contract.

Autoritățile administrației publice locale exercită atribuțiile de monitorizare și control al administrării condominiilor, în condițiile Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 568/2023.

Ce pot face locatarii dacă blocul nu este conectat la încălzire?

ANRE recomandă locatarilor să solicite, în primul rând, administratorului blocului informații privind cauza întârzierii conectării și măsurile întreprinse pentru remedierea situației.

Dacă problema ține de furnizarea energiei termice, consumatorii pot sesiza S.A. „Termoelectrica” pentru clarificarea cauzelor și soluționarea acesteia.

În cazul unor neînțelegeri cu furnizorul de energie termică, consumatorii se pot adresa ANRE.

Dacă problema vizează modul de îndeplinire a obligațiilor de către administratorul blocului, locatarii se pot adresa autorității administrației publice locale competente.

Când începe sezonul de încălzire și poate fi solicitată conectarea mai devreme?

Potrivit Regulamentului privind furnizarea energiei termice, sezonul de încălzire începe atunci când, timp de trei zile consecutive, temperatura medie a aerului înregistrată pe timpul nopții, în intervalul orelor 18:00–06:00, este egală sau mai mică de +10°C, cu luarea în considerare a prognozei meteorologice pentru următoarele trei zile.

Consumatorii sau reprezentanții lor autorizați pot solicita în scris furnizarea energiei termice și înainte de începerea sezonului de încălzire. În acest caz, furnizorul este obligat să livreze energia termică dacă există posibilități tehnice.