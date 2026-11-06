Întrebare fără răspuns: câți bani a cheltuit Primăria Chișinău pentru organizarea evenimentelor dedicate hramului orașului?

În 2026, conform tradiției, hramul capitalei a fost sărbătorit în centrul orașului, unde de dimineață au avut loc diverse evenimente culturale. Acestea au culminat cu un concert la care au evoluat mai mulți artiști și ansamble muzicale autohtone. ZdG a încercat să afle cât a costat festivitatea și, în lipsa unor date pe paginile oficiale despre licitații, a transmis o solicitare de informații către Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a Consiliului municipal Chișinău. Răspunsul, însă, nu conține date concrete.

Potrivit Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural, manifestările dedicate Hramului orașului Chișinău sunt incluse în Programul de acțiuni și manifestări cultural-artistice al Direcției, iar mijloacele financiare destinate organizării evenimentelor culturale sunt prevăzute în bugetul municipal, aprobat anual în condițiile legislației în vigoare. Direcția nu a oferit informații clare privind alocațiile bugetare aprobate pentru Hram anul acesta, menționând doar că datele pot fi consultate pe pagina web oficială a Primăriei municipiului Chișinău.

În continuare, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a Consiliului municipal Chișinău ne-a informat că în prezent „procesul de definitivare a operațiunilor financiar-contabile aferente evenimentelor menționate este în curs de realizare, fiind necesară parcurgerea etapelor de verificare, confirmare și achitare a serviciilor prestate”.