De ce temperaturi vom avea parte pe 9 mai: prognoza meteorologică

Pentru data de 9 mai, în timpul nopții se prevăd izolat ploi slabe de scurtă durată, iar în a doua parte a zilei se vor extinde pe arii largi, în unele raioane din nordul și centrul țării, fiind puternice. Precipitațiile vor fi însoțite de descărcări electrice, potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS).

Temperaturile minime nocturne vor oscila între +9 și +15°C, iar maximele diurne vor varia între +19 și +24°C.

Vântul va sufla slab până la moderat din sectorul de nord, cu trecere treptată spre sud-est. Izolat, în timpul furtunilor, se vor semnala vijelii cu rafale de până la 15–18 m/s.

Anterior, SHS a emis și un cod galben de ploi puternice pentru perioada 9 mai 2026, ora 19:00 – 10 mai 2026, ora 15:00.