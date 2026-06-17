Danemarca anunță că armata sa va detașa un batalion în Letonia: „Este important să ne jucăm rolul în descurajarea Rusiei”

Armata daneză va desfășura în toamna 2026 un batalion format din 850 de soldați în Letonia, stat membru al NATO, preluând misiunea de la un contingent suedez care era staționat în regiune. Anunțul a fost făcut de către miercuri ministrul danez al Apărării, Jeppe Bruus, potrivit Reuters.

„Este important să ne jucăm rolul în descurajarea Rusiei. Toată lumea poate vedea cum evoluează situația, iar aceasta este, evident, o chestiune serioasă”, a declarat Bruus reporterilor după ce a ținut o ședință cu ușile închise în fața parlamentarilor danezi.

Europa își asumă o responsabilitate mai mare pentru propria securitate, în contextul criticilor aduse de președintele SUA, Donald Trump, care a acuzat recent statele membre europene ale NATO de lipsă de sprijin în războiul cu Iranul și a anunțat o reducere a efectivelor militare din Germania.

Din 2024, Danemarca a trimis în fiecare an în ţările baltice un batalion format din 700 până la 1200 de soldaţi pentru o perioadă de patru până la şase luni, notează G4Media.

Următorul batalion, care se va integra în brigada multinaţională condusă de Canada, va fi staţionat în Letonia ca punct de plecare, dar poate participa şi la exerciţii în celelalte ţări baltice, a declarat Ministerul danez al Apărării într-un comunicat.

Danemarca a decis, de asemenea, să trimită o unitate de deminare maritimă ce poate fi folosită în situaţii de criză sau tensionate şi pentru a supraveghea şi proteja infrastructura critică.