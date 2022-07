A plecat înainte ca să fie demis. Ex-magistratul care l-a condamnat pe Șor „la libertate” a fost eliberat din funcția de judecător, după ce a admis abateri disciplinare în activitatea sa

Ex-magistratul Andrei Niculcea, cel care a emis anterior sentințe în dosarul lui Filat, Șor și Botnari și despre care Rise Moldova a dezvăluit informați cu privire la legăturile dintre Niculcea și familia sa și deputatul fugar Ilan Șor a admis abateri disciplinare în exercitarea mandatului de judecător. Asta a constatat Colegiul Disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) care a dispus aplicarea sancțiunii disciplinare sub formă de eliberare din funcția de judecător. Sancțiunea privind eliberarea din funcția de judecător a lui Niculcea vine la aproape un an de la plecarea ex-magistratului din sistemul judecătoresc.

Despre asta a anunțat deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Dumitru Alaiba, menționând că în aprilie 2021 a depus o sesizare în adresa CSM în acest sens.

„În aprilie 2021 am sesizat Consiliul Superior al Magistraturii în legătură cu o investigație a RISE Moldova (https://www.rise.md/articol/judecatorul-lui-sor/) care a demonstrat publicului faptul că judecătorul Andrei Niculcea, care l-ar fi judecat pe Ilan Șor în Dosarul „Furtul Miliardului”, și l-a „condamnat” la 7,5 ani ani (pe când procurorii anticorupție au cerut 19 ani de închisoare pentru spălare de bani și escrocherie), i-a anulat măsura de arest la domiciliu și l-a eliberat imediat de sub strajă din sala de judecată.

Jurnaliștii de investigație au reușit să afle că concubina judecătorului a reușit ulterior să beneficieze de spațiu comercial în incinta aeroportului (controlat de Ilan Șor), unde a deschis un salon luxos de frumusețe. Ba mai mult, judecătorul ar fi avut mai multe sejururi cu concubina sa la Tel-Aviv, unde s-ar ascunde până în prezent Ilan Șor, iar ulterior concubina sa ar fi făcut shopping la Milano și Paris, zburând împreună cu sora lui Ilan Șor.

În legătură cu acest fapt am sesizat imediat Consiliul Superior al Magistraturii, unde am invocat că există o bănuială rezonabilă de pronunțare a unei sentințe contrare legii, precum și acceptarea prin mijlocitor a privilegiilor și avantajelor ce nu i se cuvin de la o persoană în privința căreia a pronunțat sentința. Astfel am solicitat efectuarea unui control din partea inspecției judiciare CSM a faptelor invocate.

Astăzi am fost informat, că în urma controlului efectuat, CSM a constatat comiterea abaterii disciplinare și a aplicat sancțiunea disciplinară sub formă de eliberarea din funcția de judecător”, menționează Dumitru Alaiba într-o postare pe Facebook.