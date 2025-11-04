„Curierul” unui magazin online de droguri a fost reținut. Acesta comercializa droguri în apropierea instituțiilor de învățământ și a închiriat un apartament în Chișinău, utilizat drept depozit

Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău, anunță că au destructurat activitatea unui tânăr de 23 de ani, implicat în comercializarea de marijuana în apropierea instituțiilor de învățământ universitar, prin intermediul aplicației Telegram, se arată în comunicatul de presă emis de Inspectoratul General al Poliției.

Oamenii legii scriu că suspectul, era angajat în calitate de „curier” într-un magazin online de droguri. Pentru a-și camufla acțiunile infracționale, a închiriat un apartament în Chișinău, utilizat drept depozit. Acesta ridica drogurile în cantități angro din ascunzișuri, iar în apartament, marijuana era ambalată în doze de 1–2 grame și apoi ascunsă pentru a fi vândută consumatorilor finali.

Tânărul a fost reținut într-o zonă forestieră de lângă Cimișlia, în timp ce încerca să ridice o nouă partidă de droguri. La percheziții, polițiștii au ridicat marijuană, cocaină, pastile psihotrope și un cântar de scară mică. Poliția precizează că valoarea drogurilor pe piața neagră se ridică la 200 de mii de lei.

Procurorul a emis mandat de arest preventiv pe 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, tânărul riscă între 5 și 10 ani de închisoare.