Curiera escrocilor străini, care a lăsat o juristă din Chișinău fără aproape 550 de mii de lei, a fost trimisă în judecată

O curieră din Ucraina, care au lăsat o juristă din Chișinău fără 544 000 de lei, a fost trimisă pe banca acuzaților, a anunțat miercuri, 29 iulie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Potrivit PCCOCS, aceasta riscă o pedeapsă o pedeapsă cu închisoarea de la 8 la 15 ani, cu amendă cuprinsă între 750 000 de lei și un milion de lei. În prezent, aceasta continuă să fie în custodia statului, în baza arestului solicitat anterior de precurori.

În luna iunie, o juristă cu vârsta de 44 de ani a fost înșelată în baza schemei puse la cale de un grup infracțional din Ucraina, din care ar face parte curiera trimisă în judecată.

„Mai exact, grupul contactează cetățenii Moldovei prin mesaje pe aplicațiile Viber, WhatsApp și Telegram. Aceștia pretind că cineva încearcă să ia credite în numele victimei pe care o contactează și, sub acest pretext, cer de la persoană datele personale și bancare. Ulterior, prin intermediul aplicațiilor de tip Mobile Banking, sunt contractate credite reale pe numele victimelor, iar mijloacele financiare obținute sunt valorificate prin retrageri de numerar de la bancomate (ATM), cu folosirea cartelelor bancare tokenizate, precum și prin transferuri către terțe persoane”, a precizat PCCOCS.

După ce a fost mințită și le-a dat prima parte a banilor, femeia a depus plângere la Poliție.

Astfel, atunci când victima urma să-i transmită grupului 450.000 lei, oamenii legii au reținut-o pe o femeie din Ucraina, cu vârsta de 31 de ani, care venise să ia banii. Aceasta urma să ducă banii în Odesa, cu un taxi din R. Moldova.