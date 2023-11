Cum Ucraina împiedică Marina Rusă

Cu toate că nu are nave de război proprii, Ucraina a reușit, pe parcursul războiului cu Rusia, să schimbe echilibrul de putere în conflictul naval. Utilizând drone maritime fără pilot și rachete antinavă cu rază lungă de acțiune, împreună cu supravegherea esențială furnizată de aliații occidentali, Ucraina a reușit să atenueze avantajele Marinei Ruse mult mai puternice, scrie The New York Times.

Cu toate acestea, Ucraina rămâne mult subarmată pe Marea Neagră. Îi lipsesc crucițătoarele, distrugătoarele, fregatele și submarinele care populează flota rusă. Avioanele ruse încă domină cerul deasupra mării, iar Rusia încă folosește flota sa pentru a lansa rachete cu rază lungă de acțiune asupra orașelor și localităților ucrainene, amenințând atât forțele armate, cât și civilii.

Totuși Ucraina a reușit să anuleze unele dintre aceste avantaje. În ultimele două luni, a lansat operațiuni furtunoase pe timp de noapte cu mici unități pe jet-ski-uri și lovituri puternice de rachete asupra sediilor militare, a unui submarin și asupra unei uzine de construcție navală în Crimeea de Est, un atac care a deteriorat o nouă navă de război rusească purtătoare de rachete.

„În acest moment, Flota Rusă a Mării Negre este în primul rând ceea ce strategii navali numesc „o flotă în formare”: aceasta reprezintă o potențială amenințare de care trebuie să se păzească vigilent, dar care rămâne sub control pentru moment”, a declarat Scott Savitz, un expert militar. „Remarcabil, Ucraina a realizat toate acestea fără o flotă semnificativă proprie”, a adăugat acesta.