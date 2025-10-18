Dorin Recean a anunțat luni, 13 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, că pleacă din funcția de premier și nu va conduce viitorul Cabinet de miniștri. Grosu a menționat că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a dorit să-l înainteze din nou pe Recean la funcția de premier, însă acesta a decis să se retragă din viața politică. Totodată, Dorin Recean a anunțat că va renunța și la mandatul de deputat.

Dorin Recean a fost numit în fruntea Guvernului în anul 2022, în locul Nataliei Gavrilița, la propunerea președintei Maia Sandu, care a considerat că acesta va putea gestiona mai bine crizele generate de invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina: economică, energetică, de securitate, a refugiaților.

Cum s-a descurcat Dorin Recean în funcția de prim-ministru al R. Moldova? A reușit el să facă față provocărilor și să conducă eficient Guvernul în contextul dificil al ultimilor ani?

Anatol Țăranu, analist politic

În calitate de prim-ministru tehnocrat, eu cred că el și-a îndeplinit funcția la un nivel bun. El a menținut situația stabilă și n-a permis ca lucrurile să se înrăutățească în condițiile de criză în care a fost R. Moldova. Acesta a garantat supraviețuirea economică, dar și pozitivă a R. Moldova. El mai puțin s-a evidențiat în sensul dezvoltării economice a țării. În rest, putem să spunem că el a fost un ministru tehnocrat, care mai puțin a atras atenția la propriul regim politic și mai mult s-a preocupat de problemele practice, economice și sociale. Din acest punct de vedere, a fost un prim-ministru care, într-un fel, și-a îndeplinit funcția într-un mod bun, satisfăcător. Succesul principal a fost faptul că el a obținut situația stabilă, fără care avea să ajungem într-o criză incontrolabilă. În acești ani, a menținut un program foarte eficient, un program de dezvoltare a R. Moldova.

Sursa: ipn.md

Mihaela Sirițanu, expertă Watchdog în politică și alegeri

Plecarea lui Dorin Recean din politică marchează finalul unui mandat dominat de stabilitate administrativă, dar și de o distanță vizibilă față de cetățean. Domnul Recean a condus țara într-un context dificil – inflație, război la graniță, presiuni hibride din partea Rusiei – și a reușit să mențină funcționalitatea instituțiilor statului și cursul proeuropean. Aceste merite sunt incontestabile, însă guvernarea sa a rămas tehnocratică, cu un dialog redus cu societatea și o lipsă de transparență în deciziile majore. Justiția a fost abordată mai degrabă procedural decât transformator, iar reformele au avansat lent. Deși structurile de securitate s-au îmbunătățit, percepția publică a fost că accentul s-a pus mai mult pe control decât pe participare. Recean a oferit stabilitate, dar nu a reușit să mobilizeze societatea în jurul unei viziuni comune. Plecarea sa deschide șansa unei reîmprospătări a guvernării – o oportunitate pentru relansarea reformelor transformatoare necesare aderării R. Moldova la Uniunea Europeană, cu o guvernare mai transparentă, participativă și centrată pe cetățean.

Sursa: moldova1.md

Ion Tăbârță, analist politic

Reușitele Guvernului Recean se referă la asigurarea securității și stabilității interne a R. Moldova și, totodată, la creșterea funcționalității instituțiilor statului în a face față provocărilor, acelor interferențe străine, mai exact cele rusești, din viața politică internă a R. Moldova. Din acest punct de vedere, mandatul prim-ministrului Recean a fost unul bun – faptul că R. Moldova a reușit să-și mențină stabilitatea politică internă într-un context regional complicat, cu multe provocări și tentative de a destabiliza situația social-politică din R. Moldova. Pe de altă parte, cea a dezvoltării economice, aici s-a șchiopătat, însă nu neapărat este vina domnului Recean. Motivul plecării cred că este unul pur personal și nu trebuie să căutăm vreun substrat politic, și anume că ar fi avut ceva dificultăți în relația cu partidul de guvernământ. Nu cred că plecarea lui este legată de vreo tensiune internă din cadrul PAS-ului.

Sursa: ipn.md

Victor Juc, director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al USM

Eu cred că Guvernul lui Dorin Recean a avut o prestație bună, mai ales în contextul în care a avut și o susținere totală din partea Uniunii Europene. Procesul de screening a trecut relativ ușor și cu succes pentru R. Moldova, fapt care denotă că autoritățile executive s-au angajat serios în procesul de reforme. Desigur că nu s-a reușit totul, nici nu putea să se reușească în condițiile războiului din Ucraina, fluctuațiilor pe piața valutară, în special datorită politicii tarifare a președintelui Trump. Dar, în ultimă instanță, alegerea doamnei președinte de a-l propune pe Dorin Recean în calitate de prim-ministru a fost una reușită, pentru că, în contextul războiului din Ucraina, era necesar de a trece accentul de la partea social-economică la partea de asigurare a securității. Fapt care s-a demonstrat și în procesul electoral, când a devenit clar pentru toți că instituțiile din R. Moldova au avut o prestație relativ bună în contracararea atacurilor de tip hibrid din Federația Rusă.