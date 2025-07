CU SENS Detalii despre moldovenii care ar fi fost instruiți în Balcani cum să utilizeze în R. Moldova arme și drone cu obiecte explozive. Unii dintre instructori au conexiuni la o grupare paramilitară rusă

„Sunt acuzată că susțin Rusia, că trebuia să particip la destabilizări în timpul alegerilor. Nu aveam de gând să fac așa ceva, nu există nicio probă care să demonstreze că trebuia să particip la destabilizări sau să organizez destabilizări. Nu sunt vinovată. Consider că tot ce mi se impută este fabricat. Am fost în vacanță cu fiul meu minor. Avem peste o sută de fotografii din această călătorie, pe unde am fost. Iar la tot ce s-a arătat la știri, eu nu am absolut nicio legătură”, susține Costenco.