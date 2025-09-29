Cu sau fără regiunea transnistreană în UE: Cum răspunde președintele PAS?

„Procesul de integrare europeană va accelera procesul de reintegrare a țării noastre”, a răspuns Igor Grosu, fiind întrebat dacă aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană se va înfăptui cu sau fără regiunea transnistreană. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței de presă de luni, 29 septembrie, după anunțarea rezultatelor alegerilor parlamentare din R. Moldova.

„Sunt singur că și cetățenii noștri din stânga Nistrului își doresc pace, își doresc prosperitate, își doresc să trăiască într-un spațiu în care drepturile oamenilor sunt respectate și procesul de integrare europeană va accelera procesul de reintegrare a țării noastre”, a precizat președintele PAS, partidul care a câștigat majoritatea parlamentară în scrutinul din 28 septembrie.

Ieri, în R. Moldova au avut loc alegeri parlamentare. Jurnaliștii ZdG au mers la Rezina pentru a vorbi cu cetățenii din regiunea transnistreană, veniți din Rîbnița, pentru a-și exercita votul. Unii dintre ei au mărturisit că-și doresc reunificarea țării, iar alții că-și doresc chiar aderarea la UE.

La 27 august, liderul francez s-a adresat în limba română zecilor de mii de moldoveni reuniți în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău pentru a celebra 34 de ani de independență și de la eliberarea de sub regimul sovietic.



După procesarea a peste 2271 de procese verbale, PAS obține majoritatea în Parlament, obținând cele mai multe voturi în 24 de raioane ale țării, în capitală și în diaspora.

Printre raioanele unde PAS a acumulat cele mai multe voturi se numără Făleștiul, localitatea natală a lui Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru, Orhei, condusă de Tatiana Cociu, afiliată lui Ilan Șor, Soroca, a cărei primăriță este Lilia Pilipețcaia din partea socialiștilor, Drochia, condusă de Nina Cereteu, primăriță din partea Partidului Nostru și altele.

Conform rezultatelor finale pentru municipiul Chișinău, 52,68% din alegători au votat cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).

De cealaltă parte, în 8 raioane, în municipiul Bălți, în UTA Găgăuzia și în regiunea transnistreană alegerile au fost câștigate de Blocul Patriotic. Mai exact, este vorba despre raioanele Briceni, Ocnița, Dondușeni, Edineț, Rîșcani, Glodeni, Taraclia și Basarabeasca.

Datele preliminare publicate de către Comisia Electorală Centrală (CEC) privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 arată că 5 formațiuni politice au trecut pragul electoral și ar urma să constituie noul Parlament al Republicii Moldova. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 de mandate, Blocul Patriotic (BP) – 26 de mandate, Blocul Electoral „Alternativa” – 8 mandate, Partidul Nostru și Partidul „Democrația Acasă” câte 6 mandate. În total viitorul legislativ va fi format din 101 deputați.