Cu ce s-a finalizat ancheta privind legea amnistiei? Ministra Justiției: „Materialele au fost expediate și procuraturii, și CNA”

Ancheta care a vizat lacunele legislative ce au permis eliberarea din detenție a mai multor persoane condamnate la închisoare pe viață s-a încheiat. Ministra Justiției a R. Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, a informat despre rezultatele anchetei, menționând că aceasta a fost una „foarte vastă”.

Șefa de la Ministerul Justiției a precizat că ancheta s-a finalizat cu inițierea mai multor proceduri disciplinare, inclusiv prin demiterea anumitor reprezentanți din sistemul penitenciar, prin sancționarea disciplinară, prin retrogradare sau transfer în alte funcții inferioare.

„Materialele au fost expediate și procuraturii, și Centrului Național Anticorupție pentru a verifica, și sub aspect penal, dacă sunt elementele săvârșirii unei infracțiuni. (…) Au fost transmise sesizări și Inspecției Judiciare cu privire la verificarea anumitor judecători implicați în examinare cauzelor de amnistie. De asemenea, au fost înaintate sesizări Comisiei de disciplină a experților judiciari și Uniunii Avocaților, fiindcă am constatat în cazul unui avocat un conflict de interese, respectiv a fost sesizată și Autoritatea Națională de Integritate cu privire la verificarea sub aspect de conflicte de interese a unor funcționari din sistemul public”, a declarat Veronica Mihailov-Moraru în cadrul unei conferințe de presă din 24 octombrie.

Totodată, potrivit acesteia, Ministerul Justiției a întreprins măsuri pentru a preveni repetarea situației respective pe viitor, fiind operate mai multe modificări legislative împreună cu Parlamentul.

Oamenii legii au efectuat în dimineața zilei de 23 octombrie percheziții în mai multe locații din țară, în cadrul unei cauze penale ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă ale unor persoane implicate în procesul de implementare și aplicare a amnistiei acordate cu ocazia aniversării a 30-a de la proclamarea independenței R. Moldova, precum și în aplicarea prevederilor articolelor 91 și 92 din Codul penal, fapte ce au avut ca rezultat eliberarea din detenție a mai multor persoane condamnate la închisoare pe viață, a informat Procuratura Anticorupție într-un comunicat.

„În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe documente și alte obiecte relevante pentru anchetă. Acțiunile de urmărire penală vor continua, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei și acumulării probelor necesare pentru adoptarea unei decizii legale”, se arată într-un comunicat al Procuraturii Anticorupție.

Ziarul de Gardă a constatat că există cel puțin 7 condamnați la închisoare pe viață care au fost eliberați din penitenciarul nr. 17 Rezina după ce au beneficiat de amendamentele la legea amnistiei, propuse de deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Olesea Stamate și votate de majoritatea parlamentară. Unii dintre condamnații eliberați au fost inițial, în anii 90, condamnați chiar la pedeapsa cu moartea, modificată ulterior.

În majoritatea cazurilor, reprezentanții Penitenciarului nr. 17 Rezina au venit cu demersuri prin care condamnații la închisoare pe viață să fie eliberați sau să primească pedepse mai blânde sau au susținut demersurile avocaților condamnaților. În unele cazuri, inițial, judecătorii s-au opus demersurilor de aplicare a amnistiei sau de liberare condiționată înainte de termen, dar ulterior, le-au acceptat.