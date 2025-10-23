Legea amnistiei: oamenii legii au descins cu percheziții pentru posibile fapte de corupere activă și pasivă ale unor persoane implicate în implementarea și aplicarea amnistiei

Oamenii legii au efectuat în dimineața zilei de 23 octombrie percheziții în mai multe locații din țară, în cadrul unei cauze penale ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă ale unor persoane implicate în procesul de implementare și aplicare a amnistiei acordate cu ocazia aniversării a 30-a de la proclamarea independenței R. Moldova, precum și în aplicarea prevederilor articolelor 91 și 92 din Codul penal, fapte ce au avut ca rezultat eliberarea din detenție a mai multor persoane condamnate la închisoare pe viață.

Acțiunile au fost efectuate de către ofițerii Procuraturii Anticorupție (PA), în comun cu cei ai Centrului Național Anticorupție (CNA) și ai Inspectoratului Național de Investigații (INI).

„În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe documente și alte obiecte relevante pentru anchetă. Acțiunile de urmărire penală vor continua, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei și acumulării probelor necesare pentru adoptarea unei decizii legale”, se arată într-un comunicat al Procuraturii Anticorupție.

Ziarul de Gardă a constatat că există cel puțin 7 condamnați la închisoare pe viață care au fost eliberați din penitenciarul nr. 17 Rezina după ce au beneficiat de amendamentele la legea amnistiei, propuse de deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Olesea Stamate și votate de majoritatea parlamentară. Alți condamnați pe viață sunt în plin proces de a parcurge drumul spre libertate conform aceluiași scenariu. Unii dintre condamnații eliberați au fost inițial, în anii 90, condamnați chiar la pedeapsa cu moartea, modificată ulterior.

În majoritatea cazurilor, reprezentanții Penitenciarului nr. 17 Rezina au venit cu demersuri prin care condamnații la închisoare pe viață să fie eliberați sau să primească pedepse mai blânde sau au susținut demersurile avocaților condamnaților. În unele cazuri, inițial, judecătorii s-au opus demersurilor de aplicare a amnistiei sau de liberare condiționată înainte de termen, dar ulterior, le-au acceptat.

Olesea Stamate susține că acțiunile ei au fost corecte. „Cunosc adevărul și am sufletul împăcat: toate acțiunile mele au fost corecte și legale”, a declarat fosta președintă a Comisiei parlamentare juridice, numiri și imunităţi, Olesea Stamate, după anunțul Partidului Acțiunii și Solidaritate privind excluderea acesteia din formațiunea politică și în contextul modificărilor Legii amnistiei.

Pe 4 aprilie 2025, fără consultări publice, Parlamentul a votat în două lecturi proiectul legii pentru „interpretarea” articolului 7 din Legea privind amnistia. În aceeași zi, președinta Maia Sandu a promulgat „interpretarea” aprobată de Legislativ. Astfel, persoanele condamnate la detenție pe viață nu vor putea beneficia concomitent de comutarea pedepsei în baza legii amnistiei și de liberare condiționată înainte de termen.