CSP a desemnat un nou membru al Consiliului INJ, după expirarea mandatului șefului interimar al Procuraturii Bălți

Consiliul Institutului Național al Justiției (INJ) va avea un nou membru după ce Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) l-a desemnat în funcția respectivă pe procurorul-șef interimar, Ruslan Lupașcu. Procurorul a fost desemnat în calitate de membru al Consiliului INJ în urma desfășurării unui concurs la care au participat șase procurori.

La fotoliul de membru al Consiliului INJ au aspirat, pe lângă Ruslan Lupașcu, Nicolae Zanevici, procuror al Procuratura Chișinău, Valentina Ciobanu, adjunct interimar al procurorului șef al Procuraturii Chișinău, Petru Iarmaliuc, procuror al Procuratura Chișinău, Dumitru Calendari, șef al Procuraturii de circumscripție Sud și Octavian Badareu, procuror de circumscripție Nord.

Ruslan Lupașcu a ocupat fotoliul de procuror al secţiei Combatere tortură a Procuraturii Generale din 2012 și până-n 2021, când Consiliul Superior al Procurorilor a propus numirea sa în funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Strășeni, pentru un mandat de 5 ani.

Acesta a declarat pentru 2024 un apartament cu suprafața de 75,9 m.p., a cărui valoare este de peste un milion de lei, și o Skoda Superb din 2018 care l-ar fi costat 325 000 de lei.

Un nou membru a fost ales după ce pe 28 decembrie a expirat mandatul lui Ion Covalciuc, procuror-șef interimar al Procuraturii Bălți în calitate de membru al Consiliului INI.