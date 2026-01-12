ULTIMA ORĂ CSJ dă undă verde: Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov vor fi audiați în dosarul „Kuliok”

Judecătorii Curții Supreme de Justiție (CSJ) au admis solicitarea procurorilor anticorupție de a-i audia pe oligarhul Vladimir Plahotniuc, aflat în detenție, și pe acolitul său Serghei Iaralov, fugit din R. Moldova, în cadrul dosarului „Kuliok”. Luni, 12 ianuarie, la CSJ are loc o nouă ședință de judecată în cauza penală a socialistului Igor Dodon.

Pe lângă Plahotniuc și Iaralov, vor fi audiați și alții.



Dosarul „Kuliok”, reluat de la zero

Dosarul „Kuliok”, în care este învinuit fostul președinte al R. Moldova și actualul deputat Igor Dodon, a fost reluat de la zero la începutul lunii noiembrie 2025 din cauza înlocuirii unui judecător.

Până în iunie 2025, dosarul a fost examinat de Ghenadie Eremciuc, Ion Malanciuc şi Stella Bleşceaga, preşedinta completului. Ulterior, Ion Malanciuc a fost desemnat în funcția de judecător la Curtea Constituțională pe un termen de 6 ani, ședințele de judecată fiind puse pe pauză.

Astfel, judecătorul Ion Malanciuc a fost înlocuit cu magistratul Vladislav Gribincea.

Pe 25 noiembrie 2025, la CSJ s-a desfășurat prima ședință în dosarul „Kuliok”, în componența noului complet de judecată.

Istoria dosarului „kuliok”

Urmărirea penală în dosarul denumit generic „kuliok” a fost reluată pe 18 mai 2022, la o zi după ce Curtea de Apel Chișinău a casat integral hotărârea Judecătoriei Chișinău, sectorul Ciocana, privind menținerea ordonanței de neîncepere a urmăririi penale împotriva fostului președinte al R. Moldova emisă anterior.

Dosarul are la bază o secvență video de la întâlnirea dintre Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov din iunie 2019, în care se observă cum liderul PDM îi dă lui Dodon o pungă neagră în care se presupune că ar fi fost bani. În acea înregistrare, Igor Dodon îi spune lui Plahotniuc să nu „umble cu culioacele” și să-i transmită punga lui Cornel (se presupune că e vorba despre Corneliu Furculiță, n.r.), pentru că acesta urma să achite anumite salarii. Plahotniuc i-a zis atunci lui Iaralov să-i „dea banii lui Costea” (se presupune că e vorba despre Constantin Botnari, n.r.) ca „să-i transmită lui Cornel”.

Conform informațiilor oferite de procurorii ce instrumentează acest dosar penal, Petru Iarmaliuc și Vitalie Codreanu, Igor Dodon ar fi primit aproximativ 800 de mii de dolari, bani care ar fost utilizați pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a PSRM.

Igor Dodon mai este vizat în alte două dosare penale, ambele comasate și examinate în prima instanță la Judecătoria Chișinău. Acesta este învinuit de săvârșirea infracțiunii de „depășire a atribuțiilor de serviciu de către o persoană cu funcție de demnitate publică, în interesul unui grup criminal organizat”, într-un dosar numit generic „Energocom” și de folosirea și deținerea unui document oficial fals.