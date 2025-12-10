VIDEO O nouă ședință în dosarul „Kuliok”. Procurorii cer audierea lui Plahotniuc și Iaralov. Apărarea lui Dodon: „Demersul este nejustificat”

O nouă ședință de judecată s-a desfășurat miercuri, 10 decembrie, la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) în dosarul „Kuliok”, care are la bază o secvență video de la întâlnirea dintre fostul președinte al R. Moldova, Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov din iunie 2019, în care se observă cum ex-liderul Partidului Democrat îi dă lui Dodon o pungă neagră în care se presupune că ar fi fost bani. Procurorul Petru Iarmaliuc, conducătorul grupului de acuzatori, a înaintat un demers prin care solicită instanței „să verifice consimțământul” lui Plahotniuc și Iaralov pentru a fi audiați în calitate de martori în cauză penală.

Noul complet de judecată, din care fac parte magistrații Ghenadie Eremciuc, Stella Bleşceaga și Vladislav Gribincea, nu s-a expus deocamdată asupra demersului.

„Am demersul pregătit în formă scrisă și solicit ca instanța să verifice consimțământul lui Plahotniuc și Iaralov pentru a fi audiați în calitate de martori în prezenta cauză penală de acuzare a lui Igor Dodon, pentru că verificarea dacă ei sunt de acord sau nu sunt de acord este o chestiune exclusiv a instanței de judecată, conform punctului 79 și 80 din Hotărârea Curții Constituționale (din 23 septembrie 2025, n.r.) (…)”, a declarat procurorul Petru Iarmaliuc în ședința de judecată.

De cealaltă parte, apărarea socialistului Igor Dodon a cerut judecătorilor să respingă demersul acuzării, calificându-l drept „nejustificat și neargumentat”.

„Onorată instanță, anterior s-a dispus, prin încheiere, prezentarea probelor. Noi considerăm că astea sunt probe suplimentare, care au fost ascunse de partea apărării. Înțelegem că nici Vladimir Plahotniuc, până în iulie 2025, și nici Serghei Iaralov până astăzi n-au fost accesibili pentru Procuratură (…). Astăzi, când Vladimir Plahotniuc este în R. Moldova, procurorii pun pe seama instanței de judecată de a întreba dacă aceștia acceptă sau nu acceptă (…)”, a susținut apărătorul Ion Vîzdoagă în fața instanței.

În aceeași ședință de judecată, procurorul Petru Iarmaliuc a prezentat în instanță 23 de volume din dosar.

La final, Stella Bleşceaga, președinta completului de judecată, a anunțat că următoarea ședință de judecată va avea loc pe 12 ianuarie la ora 10:00.

„Completul de judecată admite cerința apărării de a acorda un termen pentru a lua cunoștință cu acele înscrisuri care au fost prezentate de partea acuzării în ședință”, a subliniat judecătoarea Stella Bleşceaga.

Dosarul „Kuliok”, reluat de la zero

Dosarul „Kuliok”, în care este învinuit fostul președinte al R. Moldova și actualul deputat Igor Dodon, a fost reluat de la zero la începutul lunii noiembrie 2025 din cauza înlocuirii unui judecător.

Până în iunie 2025, dosarul a fost examinat de Ghenadie Eremciuc, Ion Malanciuc şi Stella Bleşceaga, preşedinta completului. Ulterior, Ion Malanciuc a fost desemnat în funcția de judecător la Curtea Constituțională pe un termen de 6 ani, ședințele de judecată fiind puse pe pauză.

Astfel, judecătorul Ion Malanciuc a fost înlocuit cu magistratul Vladislav Gribincea.

Pe 25 noiembrie 2025, la CSJ s-a desfășurat prima ședință în dosarul „Kuliok”, în componența noului complet de judecată.

Istoria dosarului „kuliok”

Urmărirea penală în dosarul denumit generic „kuliok” a fost reluată pe 18 mai 2022, la o zi după ce Curtea de Apel Chișinău a casat integral hotărârea Judecătoriei Chișinău, sectorul Ciocana, privind menținerea ordonanței de neîncepere a urmăririi penale împotriva fostului președinte al R. Moldova emisă anterior.

Dosarul are la bază o secvență video de la întâlnirea dintre Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov din iunie 2019, în care se observă cum liderul PDM îi dă lui Dodon o pungă neagră în care se presupune că ar fi fost bani. În acea înregistrare, Igor Dodon îi spune lui Plahotniuc să nu „umble cu culioacele” și să-i transmită punga lui Cornel (se presupune că e vorba despre Corneliu Furculiță, n.r.), pentru că acesta urma să achite anumite salarii. Plahotniuc i-a zis atunci lui Iaralov să-i „dea banii lui Costea” (se presupune că e vorba despre Constantin Botnari, n.r.) ca „să-i transmită lui Cornel”.

Conform informațiilor oferite de procurorii ce instrumentează acest dosar penal, Petru Iarmaliuc și Vitalie Codreanu, Igor Dodon ar fi primit aproximativ 800 de mii de dolari, bani care ar fost utilizați pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a PSRM.

Igor Dodon mai este vizat în alte două dosare penale, ambele comasate și examinate în prima instanță la Judecătoria Chișinău. Acesta este învinuit de săvârșirea infracțiunii de „depășire a atribuțiilor de serviciu de către o persoană cu funcție de demnitate publică, în interesul unui grup criminal organizat”, într-un dosar numit generic „Energocom” și de folosirea și deținerea unui document oficial fals.