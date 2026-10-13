Construcția liniei electrice Strășeni-Gutinaș, discutată de ministrul Energiei și ambasadorul SUA: „Noua linie va diversifica rutele de alimentare cu energie electrică”

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, și noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în R. Moldova, Joseph Mark Burkhalter, au avut marți, 13 octombrie, o întâlnire, unde au discutata despre parteneriatul în domeniul energetic, anunță Junghietu

Astfel, un subiect important a fost construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș sau „Trump Liberty Line”, și modernizarea și extinderea stației electrice Strășeni. Acest parteneriat strategic beneficiază de un angajament de finanțare de 130 de milioane de dolari din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii.

Recent, împreună cu Moldelectrica, compania americană Black & Veatch și Ambasada SUA, am lansat grupul de lucru pentru implementarea acestui proiect, care va consolida interconectarea R. Moldova cu România și cu sistemul electroenergetic european.

„Noua linie va diversifica rutele de alimentare cu energie electrică, va reduce vulnerabilitățile sistemului și va contribui la o aprovizionare mai sigură a consumatorilor. Am discutat, de asemenea, despre evoluțiile recente din sectorul energetic și viziunea noastră privind asigurarea securității energetice pe ambele maluri ale Nistrului, inclusiv rolul unui sistem energetic sigur și rezilient în dezvoltarea economică a țării”, a scris Junghietu.

Lucrările de construcție a liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș sau „Trump Liberty Line”, de modernizare și extindere a stației electrice Strășeni 330 kV vor fi declarate de utilitate publică de interes național. Guvernul a anunțat pe 7 octombrie, că a aprobat un proiect de lege care va permite urgentarea procedurilor necesare pentru realizarea investiției strategice.

Linia electrică va avea o tensiune de 400 kV și o lungime totală estimată la aproximativ 190 de kilometri. Aproximativ 70 de kilometri vor traversa teritoriul R. Moldova, ceea ce înseamnă că restul traseului, circa 120 de kilometri, va continua pe teritoriul României până la Gutinaș.

Strășeni-Gutinaș va fi cea de-a treia interconexiune de înaltă tensiune dintre R. Moldova și România. Proiectul se adaugă liniei Vulcănești-Chișinău și interconexiunii Bălți-Suceava. Prin aceste investiții, R. Moldova urmărește să-și mărească accesul la rețeaua europeană de electricitate ENTSO-E și să poată importa sau exporta mai multă energie prin România.

