Consiliul Audiovizualului a examinat cel de-al doilea raport pe reflectarea alegerilor la TV: 7 avertizări publice și amenzi totale de 16000 lei

Membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au pus azi, 18 septembrie, câte o avertizare publică pentru 9 posturi TV și amenzi totale de 16000 lei, pentru încălcarea legislației electorale privind reflectarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale. Sancțiunile au fost date pentru încălcarea normelor din Regulamentul privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media, se arată în comunicatul de presă emis de CA.

Avertizare publică au primit posturile: „Moldova 1”, „R live TV”, „Cinema 1”, „7TV”, „1TV”, „Vocea Basarabiei”, „Agro TV Moldova” și „TV Elita”, „Canal Regional” .

Sancționați cu amendă au fost:

„Pro TV Chișinău” – 5000 lei,

„TVC21” – 5000 lei,

„Jurnal TV” – 2000 lei,

„TVR Moldova” – 1000 lei,

„One TV” – 1000 lei,

„Star TV” – 1000 lei,

„Next TV” – 1000 lei.

Conform CA, încălcările pentru care s-au aplicat cele mai mari amenzi au vizat plasarea publicității electorale în emisiuni de informare electorală („Pro TV Chișinău”), utilizarea discursului discriminatoriu („TVC 21”) și cumulul de încălcări repetitive ale Regulamentului privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media („Jurnal TV”)

Raportul Consiliului Audiovizualului

Monitorizarea a cuprins perioada 5 – 11 septembrie 2025, a doua săptămână din campania electorală. CA a efectuat controlul tuturor celor 22 de posturi care au declarat că vor reflecta alegerile parlamentare din această toamnă.

Concluziile CA din ce-a de-a doua săptămână: