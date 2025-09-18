Consiliul Audiovizualului a examinat cel de-al doilea raport pe reflectarea alegerilor la TV: 7 avertizări publice și amenzi totale de 16000 lei
Membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au pus azi, 18 septembrie, câte o avertizare publică pentru 9 posturi TV și amenzi totale de 16000 lei, pentru încălcarea legislației electorale privind reflectarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale. Sancțiunile au fost date pentru încălcarea normelor din Regulamentul privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media, se arată în comunicatul de presă emis de CA.
Avertizare publică au primit posturile: „Moldova 1”, „R live TV”, „Cinema 1”, „7TV”, „1TV”, „Vocea Basarabiei”, „Agro TV Moldova” și „TV Elita”, „Canal Regional” .
Sancționați cu amendă au fost:
„Pro TV Chișinău” – 5000 lei,
„TVC21” – 5000 lei,
„Jurnal TV” – 2000 lei,
„TVR Moldova” – 1000 lei,
„One TV” – 1000 lei,
„Star TV” – 1000 lei,
„Next TV” – 1000 lei.
Conform CA, încălcările pentru care s-au aplicat cele mai mari amenzi au vizat plasarea publicității electorale în emisiuni de informare electorală („Pro TV Chișinău”), utilizarea discursului discriminatoriu („TVC 21”) și cumulul de încălcări repetitive ale Regulamentului privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media („Jurnal TV”)
Raportul Consiliului Audiovizualului
Monitorizarea a cuprins perioada 5 – 11 septembrie 2025, a doua săptămână din campania electorală. CA a efectuat controlul tuturor celor 22 de posturi care au declarat că vor reflecta alegerile parlamentare din această toamnă.
Concluziile CA din ce-a de-a doua săptămână:
- Știri cu caracter electoralau fost difuzate 505, însumând 17 ore și 15 de minute, cu 44 de minute mai puțin decât în perioada anterioară. Ponderea subiectelor a fost de 29,9%, în scădere față de prima perioadă, când aceasta a constituit 31,4%.
- Prezența protagoniștilor în subiectele electorale: Și în a doua perioadă, concurenții electorali au fost protagoniștii cu cele mai multe prezențe în subiectele cu caracter electoral –de 53%, urmați de organele de stat – cu 22%.
- Reflectarea concurenților electorali în buletinele informative: 19 servicii media audiovizuale (SMA) monitorizate au inclus informații despre concurenții electorali în cadrul buletinelor de știri, cu un timp total de 6 ore și 8 minute, ceea ce arată o scădere cu aproximativ o oră față de perioada precedentă. 9 SMA au reflectat toți cei 23 de concurenți înscriși de Comisia Electorală Centrală în cursa electorală.
- Concurenții electorali cu cea mai mare vizibilitate: PAS a fost cel mai mediatizat concurent electoral, beneficiind de 1 oră 10 min, ceea ce reprezintă 16,3% din timpul total dedicat concurenților. Următorul în clasament a fost blocul Alternativa, cu 46 de minute (12,3%). Trei concurenți — PAS, BEP și blocul Alternativa — au cumulat 47,7% din durata totală de reflectare acordată tuturor concurenților electorali în știrile monitorizate, echivalentul a aproximativ jumătate din spațiul editorial dedicat concurenților electorali în subiectele electorale.
- Reflectarea subiectelor conflictuale în buletinele informative: 16 SMA au difuzat în total 171 de subiecte cu caracter conflictual, dintre care 31 au fost prezentate într-un mod dezechilibrat. Comparativ cu perioada precedentă, numărul subiectelor conflictuale a crescut cu 24, iar numărul subiectelor dezechilibrate a crescut cu 11. 9 SMA au difuzat știri conflictuale dezechilibrat, în care au lipsit pozițiile părților vizate.
- Distribuția de gen a surselor citate în subiectele electorale: Majoritatea protagoniștilor/surselor citate au fost de sex masculin – 618 surse (65%), celor de sex feminin revenindu-le – 335 de apariții (35%).
- Relevanța temelor abordate în cadrul reflectării electorale: În ansamblu, subiectele difuzate au fost considerate relevante pentru procesul electoral, contribuind la informarea publicului cu privire la campania și actorii implicați, excepție fiind „TV8”, „Exclusiv TV”, „TVC 21” și „TV Elita” care au difuzat subiecte irelevante incluse în rubrica specială.
- Dezbateri electorale: 9 SMA au difuzat cumulat 21 de dezbateri electorale. Abaterile constatate au fost de natură tehnică și au inclus: transmiterea emisiunilor la o oră diferită de cea specificată în Declarația editorială și omiterea reluărilor.
- Publicitate electorală: 11 SMA au difuzat în total 292 de spoturi de publicitate electorală, cu o durată totală de 2 oră 46 de minute. Au fost constate nereguli atestate la difuzarea spoturilor, precum încadrarea necorespunzătoare a spoturilor electorale în alte rubrici decât cea specială devieri de la orarul programat, plasarea publicității electorale în emisiunile de informare electorală, depășirea limitei le gale de publicitate zilnică difuzată în favoarea unui concurent electoral.
- Cele mai multe subiecte electorale au fost difuzate de „TVC 21” – 54, ceea ce reprezintă aproximativ 10,7% din durata cumulată a buletinelor de știri. Cele mai puține subiecte au fost difuzate de „TV-Găgăuzia” – 9, aproximativ 1,8%.
- „TV Elita” a înregistrat cel mai mare volum de timp dedicat subiectelor electorale, cu un total de 1 oră și 31 de minute, echivalent cu 8,8% din durata cumulată a reflectărilor. „TV-Găgăuzia” și „TVC 21” au înregistrat cel mai redus timp de difuzare în perioada a doua, fiecare cu aproximativ 17 minute (1,6%), iar în prima etapă, TVC 21 a alocat cel mai mic timp reflectării electorale — aproximativ 13 minute.
- „Exclusiv TV” a alocat cea mai mare pondere subiectelor electorale din durata totală a buletinelor difuzate, înregistrând 46%, comparativ cu prima perioadă când „One TV” a înregistrat 54,2%. În contrast, furnizorul public regional GRT ce deține SMA „TV-Găgăuzia” a reflectat campania electorală într-o proporție de 14,1%, marcând cea mai scăzută pondere dintre toate serviciile monitorizate.