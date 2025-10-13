Conducea o motocicletă fără permis și sub influența alcoolului. Un bărbat este documentat de oamenii legii

Un bărbat de 32 de ani, aflat la ghidonul unei motociclete, a fost stopat de oamenii legii duminică seară, 12 octombrie, în localitatea Fîrlădeni, raionul Căușeni, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) printr-un comunicat.

Potrivit oamenilor legii, în urma verificărilor s-a constatat că bărbatul nu deține permis de conducere.

„Mai mult, motocicleta era neînmatriculată, iar testul alcoolscopic al conducătorului mijlocului de transport a indicat 1,19 mg/l alcool în aerul expirat”, menționează reprezentanții IGP.

Motocicleta a fost ridicată și transportată la parcarea specială, iar bărbatul este documentat conform legii.