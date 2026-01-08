Condițiile meteo nefavorabile pot prelungi vacanța elevilor până la 12 ianuarie. Directiva Ministerului Educației și Cercetării

Codul galben de ghețuș și ninsori din întreaga țară ar putea ține elevii mai mult timp în vacanță. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat că fiecare Direcție de Învățământ urmează să ia o decizie privind prelungirea vacanței de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026.

în același comunicat, MEC a transmis că solicită adoptarea unor măsuri preventive pentru asigurarea siguranței și protecției elevilor și personalului din instituțiile de învățământ.

„MEC va veni cu recomandări ulterioare în cazul în care condițiile meteorologice vor deveni periculoase”, se mai arată în comunicat.

Un cod galben de ghețuș și polei este în vigoare până pe 9 ianuarie, ora 14:00, perioadă în care sunt prognozate ploi cu transformare în lapoviță și ninsoare, precum și formarea ghețușului pe drumuri, în special în nordul țării.