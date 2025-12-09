Condamnat la 25 de ani de închisoare pentru că a violat ani la rând fiica vitregă. Procurorii vor contesta sentința și vor solicita detențiune pe viață

Un bărbat de 50 de ani, din nordul țării, a fost recunoscut vinovat pentru săvârșirea actelor de abuz sexual asupra fiicei sale vitrege, în perioada 2019–2025. Acțiunile ilegale au început când copila avea 7 ani, anunță marți, 9 decembrie, Procuratura Generală (PG).

Prin hotărârea instanței, bărbatul, acuzat inițial de procurori pentru 9 episoade de infracțiuni cu caracter sexual, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, pentru 6 episoade, constatate de instanță. Bărbatul a fost recunoscut vinovat pentru viol, tentativă de viol, acțiuni violente cu caracter sexual, acțiuni cu caracter sexual neconsimțite.

Totuși, PG anunță că va contesta sentința cu apel și vor solicita condamnarea pentru toate capetele de acuzare, „inclusiv cu aplicarea unei sancțiuni mai aspre – cea cu detențiunea pe viață”.

„Potrivit acuzării, bărbatul, aflându-se la domiciliul concubinei sale din nordul țării, unde locuia împreună cu acesta, copiii săi biologici și fiica vitregă (victima), a comis acte de abuz sexual asupra acesteia pentru a-și satisface pofta sexuală, inclusiv a impus-o la vizualizarea materialelor cu conținut pornografic”, a precizat PG.

Inculpatul și-a recunoscut parțial vina.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.