Condamnare DEFINITIVĂ în dosarul lui Alexei Cotorobai: va sta 25 de ani în închisoare pentru omor, răpire și viol. Cazul a fost redeschis după o anchetă ZdG

Condamnarea la 25 de ani de închisoare pronunțată în cauza penală în care este vizat Alexei Cotorobai, privind omorul unui copil de 10 luni, răpirea mamei acestuia și agresarea ei sexuală, a devenit definitivă, după ce Curtea de Apel Nord a respins, pe 28 mai 2026, apelurile formulate de apărare și a menținut integral sentința pronunțată de Judecătoria Orhei, sediul Central. Anunțul a fost făcut de Procuratura Generală (PG) pe 4 iunie.

Cauza se referă la decesul unui copil de doar 10 luni și la infracțiunile comise asupra mamei acestuia, care era minoră la momentul faptelor, adică în februarie 2010.

Prima instanță l-a condamnat pe Alexei Cotorobai, în ianuarie 2026, la 25 de ani de închisoare, precum și la plata unui prejudiciu moral de 1,5 milioane de lei pentru partea vătămată, adică mama bebelușului decedat în 2010. El a fost condamnat pe trei capete de acuzare, dar avocatul lui susține că în proces nu ar fi fost prezentate probe care să dovedească vinovăția clientului lui și spune că va contesta sentința. Avocatul victimei a afirmat că este mulțumit de decizia instanței.

Condamnat, după o investigație publicată de Ziarul de Gardă

Ziarul de Gardă a dezvăluit în aprilie 2024 că pentru decesul copilului a fost condamnată, în 2011, mama acestuia, care era atunci minoră, iar Alexei Cotorobai figurase ca martor în dosar.

Mama copilului a fost recunoscută vinovată pentru „lăsarea cu bună știință fără ajutor a unei persoane care se află într-o stare periculoasă pentru viață și este lipsit de posibilitatea de a se salva”. Tânăra, însă, a fost eliberată de la răspundere penală, ținând cont de faptul că era minoră și că a săvârșit pentru prima oară „o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă”, după cum se spune în sentință. Astfel, a fost trasă la răspundere administrativă, sub formă de amendă în valoare de 50 de unități convenționale, și a fost eliberată din arestul preventiv.

Mama tinerei, adică bunica bebelușului decedat, a spus atunci pentru Ziarul de Gardă că, de fapt, Alexei Cotorobai ar fi cel care ar fi omorât copilul. Subiectul a ieșit la suprafață, în contextul omorului, la Telenești, a unei tinere de 19 ani care era însărcinată, Ana-Maria, principalul suspect fiind fratele lui Alexei Cotorobai, Gheorghe Cotorobai, care a și fost condamnat pe viață pe acest caz.

După publicarea investigației ZdG, cazul privind decesul bebelușului de la Telenești a fost redeschis de Procuratura Generală, acesta fiind „un precedent fără echivalent în practica recentă a justiției penale din Republica Moldova”, potrivit unui comunicat al procuraturii. Potrivit PG, au apărut „probe noi care au justificat necesitatea revizuirii dosarului încheiat în anul 2011 prin condamnarea mamei copilului”.

Ca urmare, la 31 ianuarie 2025, instanța a dispus achitarea mamei copilului decedat, stabilind că fapta nu a fost comisă de ea. Ulterior, a fost anulată ordonanța din 2010 prin care Alexei Cotorobai a fost scos de sub urmărire penală și a fost reluată cauza penală în privința lui. Cotorobai a pledat nevinovat.

Condamnat anterior pentru huliganism. I-ar fi lovit și amenințat pe mai mulți copii



Ziarul de Gardă a mai constatat că, în aprilie 2019, Alexei Cotorobai a fost condamnat de Judecătoria Orhei, sediul Telenești, la trei ani de închisoare pentru huliganism, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei cu închisoarea pe un termen de probă de doi ani. Ulterior, Curtea de Apel Chișinău a menținut sentința fără modificări, iar avocații lui Cotorobai au depus recurs la Curtea Supremă de Justiție. Magistrații CSJ însă au declarat recursurile drept „vădit neîntemeiate”.

În hotărârea CSJ se arată că pe 2 august 2016, aproximativ pe la ora 01:00, aflându-se în stare de ebrietate produsă de alcool, în stradă, în satul Suhuluceni raionul Telenești, „fără niciun motiv, din intenţii huliganice, încălcând grosolan ordinea publică, atentând la regulile sociale şi morale de conviețuire, cu o deosebită obrăznicie, în prezenţa a mai multor persoane, i-a numit cu diferite cuvinte necenzurate” pe patru copii, pe care „i-a forţat să îngenuncheze în faţa lui cu mâinile după cap, ameniţându-i că îi va urca în portbagajul automobilului său”. Pe unul dintre minori l-a lovit cu pumnul peste faţă şi cu genunchiul peste burtă, iar pe ceilalți trei – cu palma peste faţă şi cap.