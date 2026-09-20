Concluziile unui raport despre indicatori democratici, folosite pentru a manipula despre „prăbușirea democrației” în R. Moldova

Concluziile raportului Global State of Democracy 2026 al International IDEA cu privire la R. Moldova au fost prezentate, de unele site-uri și conturi de social media, ca „faliment democratic” sau o degradare a drepturilor și libertăților. Datele raportului nu susțin însă o asemenea concluzie, potrivit StopFals.md.

În comparație cu anii precedenți, R. Moldova se menține, în linii generale, în zona de mijloc a clasamentelor IDEA, iar organizația menționează progrese în ultimii cinci ani în domenii precum egalitatea politică, combaterea corupției și independența justiției. Raportul menționează și reforme recente în domeniul protecției femeilor și eforturile de consolidare a guvernării democratice și a statului de drept.

Titluri categorice despre „falimentul democrației”

Mai multe conturi de Facebook și canale de Telegram au prezentat rezultatele obținute de R. Moldova în indicele IDEA Global State of Democracy 2026 drept un regres enorm al democrației, pe care îl atribuie actualei guvernări și președintei Maiei Sandu.

„Faliment democratic al regimului PAS: Moldova s-a prăbușit în toate clasamentele internaționale privind drepturile și libertățile”, a scris contul anonim Андрей Спыну în grupul de Facebook Maia Sandu nu este președinta mea!.

„Publicarea celui mai recent raport „Global State of Democracy 2026” al organizației internaționale International IDEA a distrus definitiv principalul mit propagandistic al partidului PAS despre o „democrație europeană prosperă”. Moldova a intrat în picaj la toți cei patru indicatori-cheie, de la statul de drept și respectarea drepturilor omului până la reprezentarea populară și participarea civică, pierzând între două și cinci poziții. (…) Prăbușirea vertiginoasă în toate clasamentele internaționale nu este doar un „semnal de alarmă”, ci un verdict oficial dat întregii guvernări de patru ani a „oamenilor buni”, a comentat autorul.

Un text similar a apărut și pe site-ul Moldanalytics.info.

Ce reprezintă raportul Global State of Democracy

Raportul Global State of Democracy 2026: Democracy in an Age of Conflict, elaborat de organizația International IDEA, este o analiză anuală a evoluției democrației la nivel mondial, bazată pe Global State of Democracy (GSoD) Indices. Raportul pentru anul curent se bazează pe date privind performanța democratică din 2025.

Studiul evaluează 173 de state pe baza a patru categorii principale — Reprezentare, Drepturi, Statul de drept și Participare — și a unui set de indicatori care măsoară aspecte precum calitatea alegerilor, libertățile civile, egalitatea politică, independența justiției, controlul corupției și participarea cetățenilor. Acesta urmărește atât progresele, cât și deteriorarea unor componente ale democrației. Pentru fiecare categorie, țările primesc un punctaj și un loc în clasamentul global.

Raportul constată că în 2025, pentru al 11-lea an consecutiv, degradarea democrației în lume a fost mai frecventă decât progresul democratic. Comparativ cu 2020, 98 dintre țările analizate au înregistrat deteriorări la cel puțin unul dintre factorii democrației, în timp ce 55 au înregistrat progrese. Cele mai pronunțate deteriorări la nivel global au vizat libertatea de exprimare, libertatea presei și accesul la justiție, iar statul de drept este indicat drept una dintre componentele deosebit de vulnerabile ale democrației.

Raportul menționează progresele înregistrate

R. Moldova a obținut 0,61 de puncte (nota maximă fiind 1 punct) la capitolul Reprezentare, ocupând poziția 71 din 173 de state, 0,59 de puncte la capitolul Drepturi, ocupând poziția 54, 0,49 de puncte la Statul de drept (locul 68 în rating) și 0,54 de puncte la Participare (poziția 90).

O analiză comparativă cu situația de anul trecut și din anii precedenți arată că punctajul a crescut sau a coborât nesemnificativ la diferiți indicatori.

Astfel, sunt exagerate comentariile despre „falimentul democratic” și „picajul la toți indicatorii cheie”.

Ba mai mult, din graficele de mai sus este vizibil că în ultimii 5 ani R. Moldova nu a înregistrat un punctaj mai mic la toate cele patru categorii principale.

Pentru anul 2025, raportul menționează (la capitolul 6) câteva realizări și progrese înregistrate de R. Moldova precum cele din domeniul consolidării guvernării democratice, a rezilienței instituțiilor sau alinierea la standardele europene. „În Moldova, progresele în ceea ce privește consolidarea guvernării democratice și a statului de drept au fost determinate în principal de angajamentul politic intern susținut, consolidat de stimulentele și cerințele de reformă asociate procesului de aderare a țării la UE. Partenerii europeni și internaționali au completat aceste eforturi (…) în domenii precum reforma justiției, integritatea publică, guvernanța electorală, achizițiile publice și combaterea corupției”, se menționează în raport.

De asemenea, sunt menționate reformele pentru protecția femeilor. „Reformele recente din Moldova, care a înregistrat progrese în ceea ce privește egalitatea de gen, pot contribui la o protecție mai eficientă a femeilor împotriva noilor forme de violență domestică în mediul online, inclusiv prin incriminarea abuzurilor online”, notează autorii studiului, citând un raport al UN Women Moldova. Raportul menționează și contribuția R. Moldova la găzduirea refugiaților ucraineni.

Rezultate mai bune decât unele state UE

Site-ul Vesti24.md califică drept „îngrijorătoare” rezultatele obținute de R. Moldova:

„Pentru Moldova, care urmărește activ integrarea europeană, aceste rezultate sunt cu atât mai îngrijorătoare. Scăderea poziției în clasamentul privind participarea cetățenilor, precum și la alți indicatori, indică o restrângere a spațiului civic, posibile probleme legate de concurența politică și de mecanismele instituționale de control și echilibru. În pofida unor progrese menționate în ceea ce privește egalitatea de gen, tendința generală în cazul Republicii Moldova este una de deteriorare”.

În primul rând, așa cum am arătat mai sus, R. Moldova nu a înregistrat un punctaj mai mic la toate capitolele. În al doilea rând, raportul nu se referă doar la progrese în domeniul egalității de gen, dar și la alte reforme. În plus, la rubrica despre R. Moldova de pe pagina oficială a International IDEA este menționat că în ultimii cinci ani a înregistrat progrese semnificative în domenii precum egalitatea politică, combaterea corupției, independența justiției (în original: „Over the past five years, it has experience significant advances in Political Equality, Absence of Corruption and Judicial Independence”).

De altfel, R. Moldova a înregistrat un punctaj mai bun și a depășit în rating unele țări membre ale UE sau state candidate. De exemplu, are un punctaj mai bun la capitolul Participare decât Bulgaria, Ungaria, Albania, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina sau Ucraina. Are un punctaj similar cu al Slovaciei și este situată mai sus decât Ungaria și Bulgaria la capitolul Statul de drept. Totodată, e poziționată mai bine la capitolul Participare decât România și Ungaria.

În concluzie, raportul Global State of Democracy 2026 al International IDEA arată probleme și unele evoluții negative în performanța democratică a R. Moldova potrivit datelor din 2025, însă concluziile raportului nu susțin afirmația despre o „prăbușire a democrației” sau despre un regres la toate componentele evaluate.