Concertul vedetei serialelor turcești Burak Özçivit care urma să aibă loc la Chișinău a fost anulat

Peste doar două săptămâni, la Chișinău urma să aibă loc primul concert al vedetei serialelor turcești Burak Özçivit. Evenimentul a fost însă anulat, scrie nokta. Actorul a mai fost în R. Moldova, la inaugurarea guvernatoarei Găgăuziei, Evghenia Guțul.

Concertul lui Burak Özçivit era programat pentru 12 martie la Palatul Național Nicolae Sulac. Organizatorii au anunțat un concert cinematografic intitulat „Muzica serialelor turcești” cu orchestră, povești personale ale actorului și imagini video.

Pe 24 februarie s-a aflat că concertul a fost anulat. Pe unul dintre site-urile de vânzare a biletelor se menționează că evenimentul nu va avea loc din motive tehnice.

„Pentru prima dată în Moldova”, dar nu chiar

Afișele promiteau prima apariție a lui Özçivit în Moldova. Formal – da, ca artist, el trebuia să apară pentru prima dată. Dar actorul vizitase anterior în Moldova. În iulie 2023, Burak Özçivit a venit în Gagauzia — la inaugurarea bașcanei Evghenia Guțul. „În ciuda programului de lucru încărcat, actorul a decis personal să participe la eveniment pentru a o susține pe șefă”, scria atunci Guțul pe această temă.

Potrivit Evgheniei Guțul, deja condamnate, Ozchivit și-a exprimat încrederea că noua conducere a autonomiei „va reuși cu siguranță”.

Anularea concertului și circulară a Ministerului Culturii

Ministerul Culturii a declarat că anularea concertului nu are legătură nici cu vizita anterioară a actorului, nici cu noua circulară privind spectacolele artiștilor străini în R. Moldova, prin care a obligat instituțiile de stat și organizatorii privați să notifice în prealabil invitația artiștilor din țările CSI sau din statele recunoscute ca agresori.

Palatul Național Nicolae Sulac, unde urma să concertezeÖzçivit, este o instituție de stat. Reprezentanții acesteia nu au comentat deocamdată anularea concertului.

Burak Ozchivit este unul dintre cei mai cunoscuți actori turci, care a dobândit o largă faimă internațională datorită serialelor de televiziune.