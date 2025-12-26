Trei persoane au fost reținute, după ce au obținut zeci de mii de euro prin escrocherie

Trei persoane cu vârste de 22, 41 și 49 de ani, originare din Ucraina și stânga Nistrului, au fost rețiune de către Polițiștii și procurorii din Bălâți, fiind suspectate de implicare într-un grup criminal organizat, specializat în comiterea escrocheriilor, transmite Poliția.

În cadrul investigațiilor s-a stabilit că, la data de 20 decembrie curent, un bărbat de 85 de ani, din Bălți, a fost contactat telefonic de persoane necunoscute, care s-au prezentat drept angajați ai instituțiilor de drept.

Sub pretextul investigării unor presupuse tranzacții ilegale și a necesității de a schimba locul de depozitare a mijloacelor financiare într-o instituție bancară „mai sigură”, aceștia au indus victima în eroare și au obținut 33 de mii de dolari SUA și 15 mii trei sute de euro.

Polițiștii au identificat și reținut suspecții. Cei trei au fost plasați în izolatorul de detenție provizorie pentru 72 de ore, iar conform legislației în vigoare riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani.