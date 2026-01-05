Fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală au crescut cu peste 17 miliarde de lei în 2025

Fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) s-au mărit în 2025 cu 17 miliarde 494 milioane de lei, înregistrând o creștere cu 1,5 miliarde de lei în comparație cu cele din 2024, anunță Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM).

Potrivit instituției, principala sursă de venituri a fost reprezentată de contribuţiile procentuale din salariu şi din alte recompense, în volum de peste 9,4 miliarde de lei, după care urmează transferurile din bugetul de stat, cu 7,3 miliarde. Primele de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă au constituit aproape 364 de milioane, iar alte venituri au fost de peste 310 milioane de lei.

Totodată, CNAM adaugă că cheltuielile din fondurile AOAM au însumat anul trecut circa 17 miliarde 397 milioane de lei, în creştere cu 1,5 miliarde faţă de 2024. Cea mai mare parte, circa 17,1 miliarde de lei, a fost transferată prestatorilor de servicii medicale şi farmaceutice contractaţi. Suma virată în anul 2025 pentru serviciile medicale prestate este cu cca 1,5 miliarde de lei mai mare faţă de 2024.