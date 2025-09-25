CNAM va aloca peste 250 de mii de lei pentru încă un lot de vaccin contra hepatitei B la adulți

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) anunță că va aloca peste 250 de mii de lei din fondul măsurilor de profilaxie pentru procurarea unui alt lot de vaccin împotriva hepatitei virale B la adulți.

Conform sursei citate, au fost achiziționate 4800 de doze de vaccin ce vor fi utilizate pentru imunizarea contra hepatitei virale B a persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare. Lotul respectiv a fost recepţionat la depozitul naţional de vaccinuri din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică.

„Vaccinul a fost livrat în termen și corespunde specificațiilor contractuale. Livrarea a fost însoțită de toate documentele confirmative privind respectarea condițiilor de calitate și păstrare a lanțului de frig neîntrerupt pe tot parcursul traseului, inclusiv certificatele de conformitate și de origine, precum și protocolul testelor efectuate de producător”, se arată în comunicatul de presă emis de CNAM.

Sursa citată precizează că pentru anul 2025, în fondul măsurilor de profilaxie au fost planificate peste 615 mii de lei pentru achiziționarea a 13,8 mii de doze de vaccin împotriva hepatitei virale B, destinate imunizării persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare.