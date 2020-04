Biroul Politici de Reintegrare solicită miliției transnistriene eliberarea celor doi șoferi de ambulanță din Dubăsari reținuți

Biroul Politici de Reintegrare (BPR) a sesizat autoritățile de aplicare a legii în legătură cu reținerea a doi șoferi de ambulanță din Molovata Nouă, localitate situată în Zona de Securitate. Aceștia au fost reținuți sub pretextul că au încălcat regulile de circulație în timpul pandemiei de COVID-19 și condamnați la 15 zile de detenție.

Cei doi își desfășurau activitățile la „așa numitele servicii de ambulanță din orașul Dubăsari”, parte necontrolată efectiv de către autoritățile constituționale.

,,Imediat după ce am recepționat informația din teren despre incident, viceprim-ministra pentru Reintegrare, Cristina Lesnic, a sesizat Misiunea OSCE la Chișinău, care a detașat o echipă pentru a documenta situația la fața locului”, anunță într-un comunicat de presă BPR.

La fel, negociatorul-șef a trimis un Brief în adresa tuturor participanților la procesul de negocieri în format „5+2”, unde a fost trecut incidentul și instalarea posturilor ilegale în Zona de Securitate, iar delegația moldovenească în Comisia Unificată de Control a abordat în același sens acest demers.

,,Biroul Politici de Reintegrare insistă pe toate căile de dialog pe eliberarea necondiționată a celor două persoane și eliminarea infrastructurii posturilor de control, instalate ilegal de către partea transnistreană”, punctează BPR.

În dimineața zilei de 3 aprilie 2020, Cebotari Anatolii și Carpov Alexei, locuitori ai satului Molovata Nouă, r. Dubăsari, aflându-se în or. Dubăsari, au fost reținuți de către reprezentanții miliției din or. Dubăsari. Atât, Cebotari Anatolii cât și Carpov Alexei activează în calitate de șoferi de ambulanță la Spitalul central raional Dubăsari, secția Serviciu de Urgenta. Ultimii urmau să intre în tura de zi a serviciului pe care îl practică deja de 36 ani (A. Cebotari), respectiv 5 ani (A. Carpov).

Potrivit Asociați1i Promo-LEX, cei doi au fost privați de libertate de către miliția din or. Dubăsari după ce mai multe zile la rând au desfășurat activitatea de muncă. Potrivit unor surse, în aceeași zi, un „judecător” al „Judecătoriei or. Dubăsari” i-a găsit vinovați pe deținuți de comiterea unei contravenții administrative și a stabilit o pedeapsă de 15 zile arest administrativ pentru fiecare cu detenția lor în izolatorul de detenție din or. Dubăsari.