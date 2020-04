APEL PUBLIC/ Doi șoferi de ambulanță din Dubăsari au fost reținuți de miliția transnistreană

În dimineața zilei de 3 aprilie 2020, Cebotari Anatolii și Carpov Alexei, locuitori ai satului Molovata Nouă, r. Dubăsari, aflându-se în or. Dubăsari, zonă de securitate aflată sub controlul organelor secesioniste, au fost reținuți de către reprezentanții miliției din or. Dubăsari. Atât, Cebotari Anatolii cât și Carpov Alexei activează în calitate de șoferi de ambulanță la Spitalul central raional Dubăsari, secția Serviciu de Urgenta. Ultimii urmau să intre în tura de zi a serviciului pe care îl practică deja de 36 ani (A. Cebotari), respectiv 5 ani (A. Carpov). Informația a fost făcută publică de Asociația „Promo-Lex”, într-un apel public în care se cere intervenția autorităților de la Chișinău.

Din informația furnizată de rude și martori, ar reieși că ultimii au fost privați de libertate de către miliția din or. Dubăsari după ce mai multe zile la rând au desfășurat activitatea de muncă. Potrivit unor surse, în aceeași zi, un „judecător” al „Judecătoriei or. Dubăsari” i-a găsit vinovați pe deținuți de comiterea unei contravenții administrative și a stabilit o pedeapsă de 15 zile arest administrativ pentru fiecare cu detenția lor în izolatorul de detenție din or. Dubăsari (informația se actualizează).

Prietenii și rudele celor doi au transmis anumite pachete alimentare și haine pentru deținuții care au încercat să își facă meseria. Careva informații cu privire la garantarea drepturilor la apărare acestora, precum și informarea despre starea sănătății acestora lipsesc, anunță Prom-Lex.

Promo-Lex precizează că, la 2 iulie 2019, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Beșleagă v. Republica Moldova și Rusia (nr. 48108/07). Curtea a găsit violarea prevederilor art. 3, 5, 6, 10 și 13 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale invocând că fusese deținut contrar legii, în condiții degradante, timp de 15 zile în baza unei ”hotărâri a Judecătoriei or. Dubăsari”. Curtea a subliniat că instanțele din așa-numita „republică moldovenească nistreană” nu au instituite prin lege și că guvernele reclamate nu au instituit niciun remediu național eficient prin care ar fi putut să-și apere drepturile sale încălcate de către structurile „rmn”.

Asociația Promo-LEX accentuează, în mod repetat, faptul că toate măsurile necesare și caracteristice Stării de Urgență pe timp de criză epidemiologică trebuie coordonate eficient pentru a evita obstacole nejustificate, care la rândul lor compromit eforturile de prevenire a răspândirii virusului și, mai ales, de tratare a pacienților. Această perioadă dificilă pentru toți, reprezintă de fapt o testare a adevăratelor intenții ale participanților la negocierile privind reglementarea diferendului transnistrean. Comunicarea permanentă și coordonarea eficientă este necesară între subiecții relevanți de pe ambele maluri ale Nistrului în contextul unor eforturi comune și eficiente de prevenire și combatere a Coronavirusului dar a cazurilor de încălcare gravă a drepturilor omului.

Asociația menționează că, începând cu 17 martie 2020, când a fost instituită starea de urgență în regiunea transnistreană, administrația de la Tiraspol a continuat în permanență să îngrădească drepturile omului. „Constatăm cu regret că aceste măsuri nu pot fi apreciate ca fiind rezonabile și justificate nici măcar pe timp de criză epidemiologică. Este inadmisibil faptul blocării circulației pentru medici și farmaciști (numeroase cazuri sesizate săptămânile trecute) iar acum arestarea și detenția șoferilor de Ambulanță. Obstacolele artificiale și nejustificate pentru activitatea personalului medical pe timp de criză epidemiologică reprezintă un gest de sfidare a eforturilor de prevenire a răspândirii virusului și de luptă cu epidemia. În timp ce în toată lumea civilizată cadrele medicale sunt apreciate, ajutate și cinstite pentru eforturile lor, în regiunea transnistreană a R. Moldova acestea sunt hărțuite, intimidate și condamnate pentru că doresc să își continue munca pe timp de epidemie”, se precizează în Apel.

