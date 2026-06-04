25 de cazuri de fraudă telefonică, înregistrate în ultimele 24 de ore. Cel mai mare prejudiciu este de 780 de mii de lei

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat 25 de cazuri de fraudă telefonică, cu un prejudiciu total de peste 2 milioane de lei. Alte 226 de tentative de escrocherie au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor. Poliția precizează că cele mai multe cazuri au avut loc în luna mai, însă au fost raportate abia acum de victime.

Cel mai mare prejudiciu înregistrat este de 780 de mii de lei. O femeie de 51 de ani din Cahul a fost manipulată de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unei instituții bancare. Sub pretextul fals că pe numele său au fost contractate credite, escrocii au convins-o să transfere bani pentru „stingerea” acestora. Victima a efectuat trei transferuri în numerar, folosindu-și atât economiile personale, cât și credite bancare contractate în această perioadă.

Potrivit Poliției, schema dominantă rămâne cea în care infractorii se prezintă drept reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei sau ai instituțiilor bancare. De asemenea, continuă să fie utilizate platforme investiționale fictive pentru a induce victimele în eroare.

Totodată, raionul Cahul are cele mai multe cazuri și cele mai mari prejudicii, reprezentând peste jumătate din valoarea totală a pagubelor înregistrate, scrie Poliția.

În cinci cazuri, victimele au contractat credite sau au utilizat împrumuturi pentru a transmite banii escrocilor. În același timp,se remarcă și utilizarea frecventă a curierilor sau a punctelor de colectare a numerarului, metodă întâlnită în dosarele cu cele mai mari prejudicii.

Profilul victimelor arată că persoanele de peste 55 de ani rămân categoria cea mai vulnerabilă. Poliția îndrumă cetățenii să sesizeze imediat organele de forță și nu transfere bani la indicațiile unor persoane necunoscute, verificând întotdeauna informațiile direct la instituțiile oficiale.